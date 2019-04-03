النصر والوصل.. ديربي تضميد الجراح

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي-دبي - عز الدين جاد الله

يستضيف النصر جاره الوصل الساعة 17:50 مساء اليوم، في ديربي يسعى خلاله الفريقان إلى تضميد الجراح، في ظل الوضعية غير المريحة للفريقين في جدول الترتيب، وخاصة بالنسبة للعميد الذي يحتل المركز 11 بـ17 نقطة مقابل 23 للإمبراطور في المركز السابع.

وتأتي المباراة في ظروف خاصة للفريقين، فالنصر أقال مدربه الإسباني بينات سان خوسيه، ويتطلع للعودة إلى سكة الانتصارات الغائبة عنه منذ الجولة 12، فيما يسعى الوصل إلى استعادة ثقة جمهوره الذي أطلق حملة لمقاطعة الديربي بسبب عدم رضاه عن عمل الإدارة.

وتشهد المباراة استمرار غياب ثنائي دفاع العميد محمد عايض وخليفة مبارك لأسباب صحية، فيما يستعيد جهود المدافع مبارك سعيد الذي أنهى عقوبة الإيقاف.

في المقابل يتطلع «الإمبراطور» إلى الثأر من خسارته من النصر في الدور الأول بنتيجة 1-3، وزيادة غلته من النقاط بعد الفوز الأخير الذي أحرزه على الظفرة في الجولة الماضية بغية الحفاظ على المنطقة الدافئة التي وصل إليها محتلاً المركز السابع برصيد 23 نقطة.

وأكد محمود خميس لاعب النصر، أن فريقه يمرّ بفترة صعبة تحتاج إلى التكاتف، مشيراً إلى أن اللوم لا يقع على المدرب وحده بل المجموعة كافة بمن في ذلك اللاعبون أنفسهم، وقال: نحن في وضعية لا تليق بنا، وثقتنا كبيرة في المدرب كايو لإعادتنا إلى سكة الانتصارات.

وحول عدم تحقيق النصر لأي فوز على ملعبه الجديد، قال محمود خميس: عندما جئت إلى النصر سمعت البعض يقولون إنه لا يفوز بالبطولات، ولكننا حققنا 3 ألقاب، والسؤال حول عدم الفوز في استاد آل مكتوم تكرر كثيراً في الفترة الأخيرة، سنرد على هذا الكلام في الملعب وسنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك.

وأضاف: نحن اللاعبين علينا الإخلاص للنادي، والجمهور سيكون عاملاً رئيساً في تحسن نتائج الفريق، وإذا ما حضر لا لوم عليه.

وأوضح محمود خميس أن ديربي الوصل والنصر لا يعتمد على ترتيب الفريق ولا يعترف بالنقص، وهو مختلف عن أي مباراة أخرى، مشيراً إلى أن كل لاعب يتطلع إلى التميز، وقال: الديربي يتميز بالإثارة دائماً، وفي حال تألقت سيكون الفضل في ذلك للمدرب كايو.

حذر

من ناحيته أكّد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل، أن «الإمبراطور» يسعى إلى تحقيق الفوز في لقاء «الديربي» للحصول على النقاط الثلاث بالرغم من أننا سنواجه فريقاً قوياً يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، لذلك يجب علينا أن نكون حذرين لأن المباراة لن تكون سهلة أبداً.

مشكلات

وقال: «لدينا بعض المشكلات المتعلقة بإصابات بعض اللاعبين، لكن عملية التأهيل تسير بشكل جيد، ولدينا الثقة بتحقيق نتيجة إيجابية، لكن يجب علينا أن نكون حذرين وأن نتحلى بالتركيز الكامل طوال اللقاء لأنها مباراة «ديربي»، وهناك أشياء تحدث لا يمكن توقعها.

وأضاف: «فريق النصر من الفرق الجيدة في الدوري، ويضم بين صفوفه مجموعة مميزة من اللاعبين، لكنهم غير محظوظين، وبالنسبة لنا تغيير المدرب من عدمه لن يغير شيئاً من هدفنا المتمثل بتقديم أداء قوي يساعد الفريق على تحقيق المكسب وحصاد النقاط الثلاث للتقدم إلى الأمام».

وتابع: «ليس من طبيعتي أن أقول إننا في منطقة آمنة وإن المباريات المتبقية ليس لها أهمية، هذا الترتيب لا أحبه لأنه لا يناسبنا ولا يليق بنا، فأنا دائماً ما أفضل أن أكون في المراكز المتقدمة، لذلك يجب علينا أن نخوض كل مباراة في الدوري على حدة، وأن نقاتل في جميع المباريات المقبلة حتى نحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، للتقدم إلى الأمام وإنهاء الدوري في مركز مناسب».