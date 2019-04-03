الجزيرة والعين.. صراع الوصافة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد محسن-العين - طلحة عبدالله

يستضيف الجزيرة نظيره العين في الثامنة والنصف على استاد محمد بن زايد ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي، والمباراة بمثابة ديربي متجدد، يجمع الفريقين للمرة الثانية خلال الموسم، وقد استطاع الجزيرة الفوز على الزعيم في معقله 2- 1، على الرغم من ظروف الغيابات التي واجهت فخر أبوظبي، أما المحور الثاني والأهم هو المنافسة وصراع وصافة الدوري أملاً في مطاردة المتصدر الشارقة برصيد 46 نقطة، بينما يملك العين 38 نقطة، وشباب الأهلي 35، والجزيرة الرابع 34 نقطة.

يسعى فخر أبوظبي إلى التخلص من الإحباط الذي أصابه عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام الشارقة 2- 3، وأن يحقق تقدماً في المربع الذهبي، عبر بوابة العين، ومواجهة الجزيرة لن تكون سهلة في ظل غياب أحمد ربيع ومحمد جمال، وسلطان الشامسي، وليوناردو مهاجم الفريق، للإصابة، وفارس جمعة للإيقاف، في مقابل عودة لاعب الوسط المتألق عبدالله رمضان.

وأنهى العين تحضيراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس على ملعبه قبل أن يغادر لمواجهة مضيفه الجزيرة اليوم، ورغم قصر الفترة بين المباراة الأخيرة للفريق أمام الفجيرة ومواجهة اليوم إلا أن الفريق البنفسجي بدا في حالة بدنية ومعنوية جيدة حيث أدى اللاعبون التدريبات بروح معنوية عالية ولياقة بدنية مرتفعة، ويتطلع الزعيم لمتابعة نتائجه الإيجابية أملاً في الإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب رغم فارق النقاط الثماني التي تفصله عن المتصدر الشرقاوي، غير أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة منافسه الجزراوي الذي يتطلع هو الآخر لحصد النقاط الثلاث للبقاء ضمن فرق المقدمة، خصوصاً وهو يلعب على أرضه ووسط جمهوره.

درس

وأرجع الهولندي داميان هيرتوغ مدرب الجزيرة، خسارة فريقه في الجولة الماضية أمام الشارقة إلى الأخطاء، على الرغم من حصول فريقه على فرص مهمة، لم تستغل بالطريقة الأفضل، ولذلك يجب أن يؤدي الفريق بشكل جيد أمام العين ويصنع الفارق، ومشيراً إلى أن المباراة تعتبر تحدياً أكبر، والفوز بها يساعد على استعادة ثقة الفريق، وعلى الرغم من قصر زمن التحضيرات.

وعن كيفية إصلاح الأخطاء قال تحدثت مع اللاعبين، والأخطاء بشكل عام واردة، وقد أغلقنا صفحة الخسارة أمام الشارقة، ونتطلع إلى انتصار جديد على ملعبنا، ومشيراً إلى أن فريقه سوف يفتقد أحمد ربيع ومحمد جمال وسلطان الشامسي، والبرازيلي ليوناردو، للإصابة، وفارس جمعة للإيقاف، ولذلك سوف يشرك عناصر أخرى يدعم بها الفريق.

وأوضح داميان أن هدف فريقه الأقرب حجز بطاقة آسيوية «دوري أبطال آسيا» لكن يتعين على فريقه أن يفوز في جميع المباريات المقبلة، ولا يلتفت إلى حسابات الآخرين، ومشيراً إلى أن المنافسة دائماً ما تشتد على المراكز المتقدمة، خاصة في فترة نهاية الموسم التي تشهد منافسة كبيرة من العين وشباب الأهلي، والمفاجآت واردة فما زالت هناك 7 مباريات في الملعب.

تشديد

من ناحيته شدد الإسباني خوان كارلوس غاريدو، المدير الفني للعين، على ضرورة القتال في مباراة الليلة والعمل بقوة من أجل تحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة الثلاث، وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات فريقه لمواجهة الليلة: المواجهة تحمل بالنسبة لنا أهمية كبيرة، وعلينا أن نضاعف جهودنا لتقديم أفضل ما لدينا تطلعاً لتحقيق الفوز ومتابعة مرحلة النتائج الجيدة وحصد النقاط، وجميع المباريات المقبلة للفريق تحمل ذات أهمية مباراة الليلة لأنها ستحدد وضع الفريق بالمنافسة.

وأضاف: لقاء اليوم يجمع بين فريقين كبيرين ويضمان في صفوفهما عناصر متميزة من اللاعبين، ومن المؤكد أن الفوز بنتيجته يعزز دوافع الفريق ويضاعف من حوافز اللاعبين في الحصول على أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة.

ومضى: شاهدت مباراة الجزيرة بالجولة السابقة أمام الشارقة، ومن وجهة نظري أن منافسنا يملك لاعبين أقوياء ويقوده مدرب متميز، ولكن علينا أن نسعى لتحقيق الفوز مع الاحترام لطموحات الجزيرة، وجميع لاعبي العين لديهم تطلعات ورغبة كبيرة في تقديم أفضل ما لديهم لإسعاد جماهيرهم.

عبدالله رمضان: مواجهة صعبة

أوضح عبدالله رمضان لاعب وسط الجزيرة أن مواجهة العين صعبة على الفريقين، متمنياً ألا تؤثر الغيابات في فريقه، ومشيراً إلى أن زملاءه اللاعبين استطاعوا الفوز على العين في الدور الأول، ولديهم الحماس والرغبة القوية في الفوز مرة ثانية، خصوصاً أن المباراة على ملعبهم وبين جماهيرهم، كما أنها فرصة لتحسين وضعية الفريق في المربع الذهبي.

وأضاف: المواجهة لن تكون سهلة فدائماً ما تتسم مواجهات الفريقين بالقوة والندية، وبصرف النظر عن حسابات المراكز، وكل لاعب يطمح إلى أن يحجز له مكاناً في مثل هذه الديربيات القوية، وعلى المستوى الشخصي سعيد بعودتي من الإيقاف، وأعمل على أن اقدم كل ما لدي في حال مشاركتي في اللقاء، والمهم هو فوز الفريق. أبوظبي - البيان الرياضي

روبيرو: ندرك المطلوب منا في «الديربي»

أكد البرتغالي روبن روبيرو، لاعب العين، جاهزيته وجميع زملائه بالفريق لمواجهة الجزيرة، ووصف المباراة بالمهمة، مشدداً على ضرورة العمل بقوة من أجل تحقيق الفوز بنتيجتها والعودة بنقاط المباراة الثلاث، وقال: ندرك المطلوب منا في «الديربي»، ونعلم أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة فريق قوي على أرضه ووسط جمهوره، غير أننا عازمون على تحقيق الفوز للمحافظة على حظوظنا في المنافسة على اللقب قبل ثماني جولات من نهاية المسابقة، وهذا يتطلب منا العمل بقوة ومضاعفة الجهود لحصد جميع النقاط في المباريات المقبلة.

ورغم فارق النقاط الثمانية بيننا والمتصدر، إلا أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، وعلينا أن نقاتل من أجل تحقيق تطلعاتنا وطموحات جماهير العين . العين - البيان الرياضي