تعديل جدول مباريات دوري الخليج العربي

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن مواعيد الجولات المتبقية من دوري الخليج العربي ودوري تحت 21 عاماً، حيث تقام الجولة 21 من بطولة دوري الخليج العربي يومي 17 و19 أبريل الجاري، وذلك نظراً لإقامة نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال يوم 18 الجاري على استاد هزاع بن زايد بنادي العين، تليها الجولة 22 أيام 24، 26 و27 من الشهر نفسه، ثم الجولة 23 أيام 1، 2 و3 مايو المقبل، والجولة 24 يومي 10 و11 مايو. هذا وستجرى مباريات الجولة 25 بتاريخ 15 مايو، ويختتم دوري الخليج العربي بإقامة الجولة 26 والأخيرة في 25 مايو المقبل.

الجدير ذكره أن لجنة دوري المحترفين قد تجري تعديلات على مواعيد الجولتين ما قبل الأخيرة والأخيرة حسب موقف الأندية المتنافسة على البطولة والمراكز المحددة للهبوط لدوري الدرجة الأولى.