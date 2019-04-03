ربيع يطمئن على سلامة عينيه في مستشفى دبي

المصدر: Ⅶ دبي-العوضي النمر

يجري لاعب نادي الجزيرة أحمد ربيع فحوصاً طبيةً على عينيه صباح غد في مستشفى دبي، من أجل الاطمئنان على سلامتهما، إثر الحادث المؤسف الذي تعرض له اللاعب، باصطدامه بعمود الإنارة الخاص بالملعب الفرعي في اتحاد الكرة، خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه مع الإمارات الأسبوع الماضي، وسيعود بعد إجراء الفحوص الطبية مرة أخرى إلى مستشفى راشد.

وطمأن ربيع موسى صالح والد اللاعب الرياضيين بأن نجله في تحسن دائم، وبدأ يستعيد صحته، ويتناول طعامه بشكل دائم، ويتحدث مع أهله وزواره بشكل طبيعي، ويواصل جلسات علاجه الطبيعي في مستشفى راشد بشكل منتظم وفق تعليمات الأطباء، وطالب والد أحمد ربيع بالدعاء لنجله من أجل اجتياز المرحلة العلاجية الحالية بنجاح، وفيما يتعلق بشأن استكمال علاجه قال والد أحمد ربيع: إن قيادتنا لن تقصر واهتمامهم بتمام صحة نجلي يفوق الوصف، فقط ننتظر تعليمات الجهاز الطبي المعالج لتقرير خطوات العلاج المستقبلية في ضوء فحوص النظر التي ستجري يوم غد.