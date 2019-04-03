العبدولي: «النواخذة» يصعد قضيته إلى هيئة التحكيم

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

دخلت قضية دبا الفجيرة ضد نادي الإمارات حول إشراك الأخير اللاعب عبد الله موسى في مباراة الفريقين فصلاً جديداً، ورفض جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بالنادي قرارات لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، والتي أيدت قرار لجنة الانضباط، لافتاً إلى أن شركة كرة القدم بالنادي قررت تصعيد الأمر إلى أبعد مدى، وستكون الخطوة المقبلة لجنة هيئة التحكيم ومن ثم لجنة التمييز، منوهاً إلى أنهم سيرفعون القضية برمتها لهيئة التحكيم ولن نتنازل عن حقوقنا مهما كانت الدوافع، مشدداً على أحقيتهم بنقاط مباراة الإمارات كاملة بعد اعتراف لجنة الانضباط بوجود خطأ من قبل حكم المباراة سلطان عبد الرزاق، والذي فات عليه تدوين اسم اللاعب عبد الله موسى ونسب البطاقة الصفراء لزميله خالد شماريخ كما جاء في التقرير الختامي للحكم عقب نهاية مباراة الشارقة والإمارات.

وقال العبدولي إن رد لجنة الاستئناف على شكواهم لم يكن مقنعاً ولم يتطرق لتفاصيل القضية .

واستنكر العبدولي عدم تلقيهم دعوة من قبل لجنة الاستئناف لحضور الاجتماع الذي عقد بتاريخ 31 مارس الماضي ، مشيراً إلى أن لجنة الاستئناف عابت على ناديهم عدم الحضور في الوقت الذي لم نتلق منهم أي رسالة تفيد بحضور هذا الاجتماع.