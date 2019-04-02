روبيرو.. هدف يفتح أبواب قلوب العيناوية

المصدر: العين- طلحة عبدالله

فتح الهدف الذي سجله البرتغالي روبن روبيرو أمام الفجيرة، باب قلوب العيناوية للمهاجم الذي توقعت منه الكثير منذ قدومه إلى الفريق في الانتقالات الأخيرة.

وكانت الانتقادات قد طالت اللاعب البرتغالي من قبل جماهير العين، في الفترة الماضية والتي شارك خلالها في 5 مباريات من دون أن يترك أية بصمة له رغم الشهرة الكبيرة التي سبقته قبل التوقيع للفريق، ولكن عبر مباراة الفجيرة بدأ روبيرو رحلته لإقناع العيناوية بتألق لافت في المباراة ، متوجاً مجهوده في اللقاء بهدف رائع .

ووجد اللاعب البرتغالي الذي استقدمه العين في أكتوبر من العام الماضي بهدف الاستفادة من خدماته خلال كأس العالم للأندية التي استضافتها الإمارات 2018، الإشادة من المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، المدير الفني للعين، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، حيث أكد أن اللاعب أظهر مقدرات كبيرة وتحرك بشكل متميز في الملعب وكانت له جهوده الكبيرة، فيما أثنت الجماهير العيناوية على اللاعب وهتفت له بعد تسجيله الهدف، وطالبته خلال مواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة رحلة التألق.

وتعرض روبيرو لضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية لعدم ظهوره بالمستوى المأمول خلال 5 مباريات شارك فيها مع العين لم يقدم خلالها ما يقنع الجماهير والمتابعين، على عكس نظيره المالي حامد دومبيا الذي قدم نفسه بصورة متميزة خلال مشاركته مع الفريق البنفسجي في مونديال الأندية، ودوري أبطال آسيا، وتحسر العيناوية على عدم قيده في القائمة المحلية بدلاً عن اللاعب البرتغالي، قبل أن يعود هذا الأخير في المباراة السادسة له أمام الفجيرة ويظهر بصورة مغايرة عما كان عليه في المباريات الماضية.