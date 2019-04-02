أحمد خليل.. رسالة تحدٍ

المصدر: Ⅶ كلباء: محمد فضل

أثارت تصريحات أحمد خليل لاعب شباب الأهلي، عقب مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء، مخاوف جماهير الشارقة متصدر الدوري، بعد أن عبر خليل بثقة وتحدٍ، أن مهمة شباب الأهلي في الدوري لم تنتهِ ، وأن الصراع على اللقب سيظل مفتوحاً، طالما أن فريقه يملك الفرصة حسابياً للتتويج.

وأكد نجم هجوم شباب الأهلي، أن المنافسة على درع الدوري لم تنتهِ، في ظل تبقي 8 جولات على الختام، مشيراً إلى أنه لم يقدم كل ما عنده، والقادم سيكون أفضل، معرباً عن أمله في أن تسير الأمور وفقاً لما تشتهي سفن جماهير الفريق، التي آزرتنا أمام كلباء.