جمهور الشارقة الأكثر مؤازرة لفريقه

تألق الشارقة، لم يتوقف على المستطيل الأخضر، وتصدره قمة الدوري، بل تعداه إلى التألق في المدرجات، بحضور هو الأكبر خلال الجولة الثامنة عشر، وبفارق كبير عن جمهور المنافسين، حيث حضر 4610 من المشجعين، آزروا الفريق بكل قوة، خلال مباراته المفصلية أمام الجزيرة.

وخرجت الجماهير تهتف بفوز فريقها، عقب انتهاء المباراة، في لوحة حب خالدة، ودعم للاعبين وجهازهم الفني والإداري.

وجاء حضور الجولة المنتهية للدوري ضعيفاً، على الرغم من اشتداد المنافسة، سواء في القمة أو القاع.

وعلى الرغم من الشعبية الجماهيرية الكبيرة للزعيم العيناوي، إلا أن مباراته مع الفجيرة لم يشهدها سوى 1126 مشجعاً، وهو عدد لا يتناسب مع مكانة العين، واحتل المركز الثالث حضور مباراة كلباء مع شباب الأهلي، حيث شاهدها 1110 مشجعين.

وجاء جمهور الوصل مع الظفرة في المركز الرابع، حيث شاهد المباراة 975 مشجعاً، ثم جمهور مباراة دبا الفجيرة مع النصر، والذي بلغ عدده 433 مشجعاً، ولم يحضر مباراة الوحدة مع الإمارات سوى 354 مشجعاً، وكان أقل حضور جماهيري في مباراة بني ياس مع عجمان، فلم يشهدها سوى 227 مشجعاً.