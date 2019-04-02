خسارة خورفكان تبعث رسالة أمل إلى 3 أندية

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

حفلت الجولة الـ 14 من دوري الدرجة الأولى «الهواة» بالإثارة والتشويق، حيث بعث تعرض المتصدر خورفكان للخسارة بالأمل مجدداً إلى ثلاثة أندية في جولة عرفت 14 هدفاً و26 بطاقة صفراء مع غياب حالات الطرد للأسبوع الخامس على التوالي وهو رقم قياسي يحدث لأول مرة على مستوى مباريات دوري الدرجة الأولى طوال المواسم السابقة، وكما عودنا دوري الأولى فإن المفاجآت كانت حاضرة أيضاً وذلك تحديداً خلال مباراة خورفكان المتصدر ضد ضيفه مسافي القادم من رأس الخيمة والذي تمكن من إلحاق الهزيمة بأبناء الخور بهدف اللاعب البديل فورتيون يوغو «مقيم».

وبالتأكيد فإن هزيمة خورفكان زادت من اشتعال المنافسة على الصعود في ظل استفاقة كل من الحمرية والعروبة وحتا بعد أن حققت الفرق الثلاثة الفوز خارج الديار ولتضييق الخناق على المتصدر خورفكان «29 نقطة» والذي بات لا يفصله سوى نقطة وحيدة عن الحمرية الوصيف ونقطتين عن العروبة الثالث وأربع نقاط فقط عن حتا الرابع بـ 25 نقطة والذي فك شراكته في النقاط بدبا الحصن الذي تراجع للخامس بـ 22 نقطة بعد تلقيه للهزيمة بخماسية أمام حتا والتي لم يتوقعها أكثر المتشائمين من عشاق الفريق الذي انتصر في ثلاث جولات متوالية وساهم في عرقلة الحمرية خلال الأسبوع الماضي وهو الفوز الذي أنعش آمال الحصناوية من جديد في مزاحمة فرق الصدارة وبالتالي التفكير في خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي، إلا أن الفريق تراجع بعد هذه الخسارة خطوة للخلف لكن آماله تظل قائمة خصوصاً وأن الفارق بينه وبين الحمرية الوصيف 6 نقاط مما تتطلب هذه الوضعية ضرورة تحقيق الفريق الفوز في الجولات الأربع المتبقية من عمر الدوري شأنه شأن مسافي الذي يمتلك ذات رصيد دبا الحصن من النقاط لكنه يتخلف عنه بفارق الأهداف.

فرق الوسط

وفيما يتعلق بفرق الوسط فيأتي العربي سابعاً بـ16 نقطة وتباعدت آماله في اللحاق بركب الصدارة على الرغم من اجتهادات ممثل إمارة أم القيوين في الجولات الأخيرة والتي حقق فيها انتصارات كانت حديث الجميع أبرزهما فوزه على حتا في الجولة الـ 13 ويأتي من بعده الذيد والذي تجمد رصيده عند 12 نقطة ثم التعاون التاسع بعشر نقاط وأخيراً مصفوت بخمس نقاط وهو الفريق الذي لم يتمكن من تحقيق الفوز إلا في مباراة واحدة وتعادل في اثنتين إلى جانب الهزيمة في 11 مباراة برصيد خمس نقاط فقط.

ترتيب الهدافين

واستعاد محترف حتا البرازيلي لوان سانتوس صدارة الهدافين وذلك بعد أن قام بتسجيل هدفين من أهداف فريقه الخمسة في مرمى دبا الحصن ليصل إلى الرقم 12 يليه الثنائي الروماني ميهاي محترف العربي والبرازيلي فينيكيوس سيلفا لاعب الحصن ولكليهما 11 هدفاً ثم محمد بن حمودة نجم التعاون بسبعة أهداف ويحتل محمد ناصر صدارة المواطنين بستة أهداف، حيث بات للاعب ناصر هدفاً في كل مباراة يخوضها وذلك خلال مباريات مرحلة الإياب.