زاناردي: واثق من تكرار الفوز على الوصل

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد البرازيلي كايو زاناردي المدرب العائد للنصر أنه واثق من تكرار الفوز على الوصل عندما يلتقي الفريقان لحساب الجولة 19 لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم بعد غد.

وذكر أن التحديات التي يواجهها في مهمته الجديدة أكبر بكثير من تجربته الأولى في الدور الأول من الموسم لعـدّة أسباب من بينها وضعية الفريق غير الجيدة في جدول الترتيب ووجود لاعبين جدد، مشيراً إلى أنه مطالب بإيجاد نوع من التوازن بين الخطوط الثلاثة، وإعادة تنظيم الدفاع الذي شكل نقطة ضعف الفريق في الفترة الأخيرة بعد قبوله 12 هدفاً في 8 مباريات.

وقال: هذا عدد كبير يؤكد أن هناك مشكلة في الدفاع علينا مواجهتها ، ومن هنا تبدأ أولى خطوات التصحيح لمسار الفريق، أعرف اللاعبين جيداً وهذا الأمر يسهل المهمة، سنحاول بذل كل جهودنا لأن النصر لم يصل إلى هذا المستوى في تاريخه ونبـدأ تغيير هذه الصورة من مباراة الوصل.

وأضاف: جميع اللاعبين متحفزون ولديهم العزيمة لتحقيق الفوز في الديربي، وبالتأكيد هناك تغييرات في التشكيلة مقارنة بالمباريات السابقة لخلق روح جديدة. وكان زاناردي قاد النصر للفـوز على الوصل في كأس الخليج العربي بركلات الترجيح وبـ10 لاعبين منذ الدقيقة 28 عندما طرد الحكم مسعود سليمان.

وأوضح زاناردي أن مباراة الديربي تظل دائماً من نوع خاص، وهذه المرة ستكون مختلفة عن المواجهة الأخيرة في كأس الخليج العربي التي قدم فيها النصر أداء جيداً بـ10 لاعبين وكسب بطاقة التأهل. وقال: هذه المباراة قصة جديدة، وأنا واثق بتكرار الأداء نفسه لأننا نملك لاعبين متعطشين للفوز وسيؤكدون ذلك على الملعب، وأدرك أن الوقت قصير لإعادة ترتيب البيت من جديد ولكننا قادرون على إعادة شكل الفـريق مرة أخرى.