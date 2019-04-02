قرعة متوازنة لدولية دبي لكرة القدم تحت 16 سنة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أسفرت قرعة النسخة التاسعة من «بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 16 سنة» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 10 إلى 19 أبريل الجاري في ملاعب نادي شباب الأهلي دبي بالممزر، عن توزيع الفرق الثمانية المشاركة في البطولة على مجموعتين متوازنتين، ويشارك في البطولة 4 فرق تمثل أندية دبي، وفرق أخرى من مختلف القارات، وهي: شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، الهلال السعودي، بروسيا دورتموند، أتلتيكو مدريد، وفلامينغو البرازيلي الذي يعود للبطولة للدفاع عن اللقب الذي أحرزه في النسخة الماضية واحتفل به من خلال استعراض الكأس أمام جماهيره الغفيرة في ستاد ماراكانا الشهير بريو دي جانيرو.

وأجرت اللجنة المنظمة للبطولة التي أقيمت نسخها الثماني الماضية تحت اسم «بطولة حمدان بن محمد الدولية تحت 16 سنة»، مراسم القرعة في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء اللجنة المنظمة وممثلي الفرق المشاركة في البطولة.

وأوقعت القرعة فرق بروسيا دورتموند وشباب الأهلي دبي والوصل والهلال السعودي في المجموعة الأولى، فيما حلت فرق أتلتيكو مدريد والنصر وحتا وفلامنغو في المجموعة الثانية، حيث يدشن منافسات البطولة لقاء فريق بروسيا دورتموند مع فريق الهلال السعودي في الخامسة إلا ربعاً من عصر الأربعاء 10 أبريل، تليها مباراة فريق شباب الأهلي دبي مع فريق الوصل في الساعة السابعة والنصف مساء.

وتعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً الثلاثاء (9 أبريل 2019) في مقر المجلس للإعلان عن تفاصيل البطولة وتقديم الفرق المشاركة.