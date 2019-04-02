وفد «الهيئة» يتفقد منشآت نادي الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

زار وفد الهيئة العامة للرياضة برئاسة عدنان علي الزعابي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وفريق مكون من شرطة رأس الخيمة والدفاع المدني، نادي الإمارات بهدف التأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، في ملاعب النادي، وذلك امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة بالملاعب، والمنشآت الرياضية.

وأكد عدنان الزعابي أنه تم تسجيل عدد من الملاحظات وسيتم رفع تقرير متكامل إلى الهيئة، وأوضح ضرورة مراعاة تطبيق معايير الأمن والسلامة في الملاعب ،وقال: نشكر إدارة نادي الإمارات على تسهيل مهام الوفد وتقديمهم كافة البيانات التي تستهدفها الهيئة للوصول إلى منشآت رياضية آمنة.