«الملك» يسجل في مرمى الإصابات

المصدر: Ⅶ الشارقة - عماد الدين إبراهيم

كسب فريق الشارقة «الملك» تحدي الإصابات وغياب لاعبه الأساسي شوكوروف عن الفريق إثر تعرضه لكسر، وبات خارج حسابات الجهاز الفني للفريق، مع تأكيد أن الفريق بات الآن يملك دكة قوية وقائمة من البدلاء القادرين على العطاء بمستوى العناصر الأساسية خاصة الأجانب، وذلك بعد فوزه الكبير بثلاثة أهداف مقابل هدفين على فريق الجزيرة في مواجهة كانت أقرب إلى تحدي نهائي البطولة لأن الأسرة الشرقاوية بكاملها دخلت في حالة من القلق بعد إصابة الأوزبكي شوكوروف قبل 48 ساعة من تدشين مواجهات الجولة 18، والتي يلعب فيها فريق الشارقة في مواجهة أقوي هجوم في دوري الخليج العربي هجوم نادي الجزيرة بقيادة علي مبخوت والنجم الصاعد خلفان مبارك والمدافع المتميز فارس جمعة.

لكن فرسان الملك الشرقاوي بقيادة عبد العزيز العنبري جعلوا من إصابة زميلهم الأوزبكي شوكوروف مصدر إلهام لهم لأجل الفوز وأن يكون الفوز والوصول إلى النقطة رقم 46 هديتهم إلى اللاعب مع تمنيات صادقة بالشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب، وهو ما حدث في المواجهة المهمة، حيث تحوّل جميع لاعبي الشارقة إلى أسود كاسرة، وتوحدوا بقلب واحد وبروح الأسرة الواحدة، فكان الفوز التاريخي والأداء الباهر، بالرغم من أن بديل شوكوروف اللاعب محمد الشحي لم يتم إعلامه بالمشاركة إلا قبل سويعات من المواجهة، لكنه كان عند حسن الظن به ونال الإشادة من الجميع.

مواجهة

كما كشفت المواجهة وأكدت أن عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة يملك قدرات عالية في التعامل مع الحالات الطارئة التي تمر بالفريق، ويجد لها الحلول اللازمة برؤية ذكية وروح الأسرة الواحدة من واقع معرفتهم العميقة بلاعبيه.