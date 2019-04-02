تيغالي.. الحلم مستمر

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

في كل موسم يثبت الأرجنتيني سيباستيان تيغالي نجم نادي الوحدة أنه هداف من عملة نادرة بعدما اعتلى صدارة الهدافين الموسم الحالي برصيد 17 هدفاً بالتساوي مع علي مبخوت ، وليواصل تحطيمه للأرقام، مع إصراره على تحقيق حلم انتزاع وصافة الهداف التاريخي لدوري الخليج العربي، بعد أن اقترب من رقم جديد في مسيرته مع العنابي. وتفصل تيغالي 5 أهداف عن وصافة الهداف التاريخي للدوري الإماراتي بعدما وصل إلى 127 هدفاً في مباراته رقم 200 مع العنابي، وذلك بعد أن سجل هدفين منح بهما العنابي الفوز على فريق الإمارات في الجولة الأخيرة من الدوري.