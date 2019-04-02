استعراض التجربة المجتمعية للدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استعرضت جانين روس، رئيس قسم التسويق والمجتمع في مؤسسة ليفربول والمعنية بالمجتمع والأعمال الخيرية،أهمية كرة القدم في المجتمع وتناولت استراتيجية رابطة الدوري الإنجليزي في التفاعل مع المجتمع، كما عرضت أمثلة مشابهة لمبادرة رابطة الدوري الإسباني في جنوب أفريقيا، ومبادرة الاتحاد البلجيكي في قارة أفريقيا.

جاء ذلك خلال دورة التسويق والإعلام «محور المسؤولية المجتمعية في كرة القدم»، الذي بدأ أمس بتنسيق لجنة دوري المحترفين وبالشراكة مع أكاديمية اتحاد الكرة.

واطلع المشاركون بالدورة على المبادرات والبرامج المجتمعية المختلفة التي أطلقتها رابطة الدوري الإنجليزي، التي تستهدف صغار السن من مختلف الخلفيات الاجتماعية والثقافية.