غاريدو: أستغرب إلغاء هدف صحيح للعين

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبدالله

نجح العين في تحقيق الأهم وحافظ على وصافة دوري الخليج العربي لكرة القدم ، وضيق الفارق مع الشارقة المتصدر، بفوز صعب على ضيفه الفجيرة، 2 - 1 بالجولة 18، وعبر الإسباني خوان غاريدو، المدير الفني للعين، عن استغرابه لإلغاء هدف يعتقد أنه صحيح سجله جمال معروف بعد لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو، وقال: العين استقبل هدفاً غير صحيح في مباراته السابقة أمام شباب الأهلي ولم تتدخل تقنية الفيديو، وطالب بضرورة إعادة النظر في الأمر، وأكد أن فريقه خرج بفوز مستحق وحصل على ثلاث نقاط مهمة بعد أن قدم مردوداً فنياً متميزاً وكان بمقدوره زيادة غلة الأهداف قياساً على الفرصة العديدة التي حصل عليها خصوصاً في الشوط الأول، وعبر عن سعادته بالظهور المتميز لكل من بندر الأحبابي وجمال معروف في المباراة، كما أشاد بالمقدرات العالية للياباني شيوتاني.

فرص

ونفى ياريدو أن يكون لاعبو العين تعاملوا بعدم جدية مع المباراة بعد تسجيلهم للهدف الثاني، موضحاً أن الفريق صنع فرصاً عدة ولكنه لم يوفق في ترجمتها إلى أهداف، وهذا ينفي عن اللاعبين عدم الجدية ويؤكد رغبتهم القوية في تحقيق الفوز، وشدد على أهمية التعامل باحترافية مع المرحلة المقبلة وعدم التفكير في العمليات الحسابية بالنسبة للمنافسة على اللقب، وقال: ينبغي أن نتعامل مع كل مباراة على حدة ونعمل على تحقيق الفوز، وهو الهدف الأهم، ويجب أن تتابع جماهير الفريق مساندة الفريق لتعزيز دوافع اللاعبين ودعم طموحاتهم.

أخطاء

وأكد الدكتور عبدالله مسفر، المدير الفني لفريق الفجيرة، أن فريقه يعاني من ظروف كثيرة على رأسها الغيابات وعدم ظهور الأجانب بالمستوى المأمول

وقال: فريقنا اجتهد وحاول الخروج بنتيجة إيجابية أمام العين، غير أن بعض الأخطاء بالإضافة إلى ظروف الغيابات بالفريق وعدم ظهور الأجانب بالمستوى المأمول كان لها تأثير واضح، بعد إصابة محمد خلفان خلال المباراة، فضلاً عن بعض الأمور التي عاني منها الفريق قبل المباراة بعدم تواجد اللاعب بن يطو في التشكيلة بسبب خطأ، وقال: أتيحت لنا فرص عدة خصوصاً عندما تقدم العين بهدف،وفي الشوط الثاني أجريت تبديلاً اضطرارياً بدخول بن يطو وخروج محمد خلفان المصاب، كما أن اللاعبين الأجانب لم يقدموا الأداء المنتظر، المشكلة التي واجهتنا غياب عدداً من اللاعبين البدلاء المهمين.