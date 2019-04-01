الغيثي: هدفنا المحافظة على أبنائنا في الملاعب

المصدر: Ⅶ دبي - خالد المهيري

ترأس اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، في الإدارة الاجتماع الخاص بشأن معايير الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية، بحضور سعيد عبد الغفار، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، ومحمد عبدالله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وعلي عمر، مدير إدارة تطوير الأندية الرياضية في مجلس دبي الرياضي، والمديرين التنفيذيين لأندية دبي الرياضية، والعميد راشد الفلاسي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، والعقيد خبير أحمد بو رقيبة، مدير إدارة الأزمات والكوارث، وضباط الارتباط، وأصحاب العلاقة في العديد من الهيئات والمؤسسات في إمارة دبي.

وقال اللواء عبدالله الغيثي إن الاجتماع يأتي امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،«رعاه الله» وتوجيهاته السامية بشأن تطبيق معايير الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية بهدف المحافظة على أمن وسلامة أبنائنا في الملاعب الرياضية.

وأضاف اللواء الغيثي في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي» إن الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يجمعنا مع الهيئة العامة للرياضة واتحاد الكرة ومجلس دبي الرياضي بالإضافة إلى أندية دبي، بهدف التعريف مجدداً بإجراءات الأمن والسلامة في جميع المنشآت الرياضية في دبي، والمدارس، وقمنا بتشكيل فريق عمل متكامل مع كافة الجهات المعنية في هذا الموضوع، حيث سنقوم بالنزول الميداني للتعريف مجدداً ببرنامج السلامة في الأندية والمنشآت الرياضية والمدارس، ونحن نطالب الجهات الرياضية المختصة بوضع عقوبات للجهات التي لا تلتزم بهذه الإجراءات.

فريق العمل

وتابع اللواء الغيثي: فريق العمل سيقوم بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة في جميع المنشآت الرياضية في إمارة دبي، ورفع تقرير متكامل للهيئة العامة للرياضة، بجانب عمل مقارنات مرجعية مع الأندية العالمية وتطبيق مواصفاتها في أندية الدولة،. وأوضح أن الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي شرعت مبكراً في مشروع تطوير الإجراءات في الأندية الرياضية من خلال ضباط الارتباط.

وأكد سعيد عبد الغفار أن الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل شرطة دبي وضباط الارتباط جيدة جداً،وما يهم في المرحلة الحالية هو التركيز على اجراءات الأمن والسلامة، وأشار إلى أن الهيئة انطلقت للعمل مباشرة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تعد أمر تكليف مباشراً بالتحرك وتطبيق كل معايير الأمن والسلامة، ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات كافة، وبذل كل الجهود في هذا الأمر للمحافظة على أرواح الرياضيين، وسلامتهم.

وطالب الأمين العام للهيئة بحصر جميع الملاعب الرئيسية والفرعية وتصنيف الملاعب حسب الدرجة.

تفاعل

تقدم اللواء عبدالله الغيثي بالشكر لجميع الحضور على سرعة التجاوب والتفاعل مؤكداً أن الجميع يعمل كفريق واحد تحت مظلة واحدة ولابد من التعاون والتنسيق والتواصل المستمر لعكس صورة مشرفة عن مستوى الرياضة في الإمارات.