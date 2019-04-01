ترشيح هدف خميس للقب الأجمل «آسيوياً»

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدف محمود خميس لاعب النصر، والذي سجله في مرمى تراكتور سازي تبريز الإيراني، في دور الـ 16 من نسخة عام 2016، للتنافس على لقب أجمل هدف في تاريخ دوري أبطال آسيا، وأوضح الاتحاد منافسة 16 هدفاً على اللقب من النسخ الـ 16 الماضية من البطولة القارية، وسيتم تصفية المشاركين عبر تصويت الجماهير في موقع الاتحاد الآسيوي إلى 8 أهداف يدخلون منافسة جديدة في الدور ربع النهائي، لتحديد أجمل الأهداف التي تتأهل إلى قبل النهائي.

ويذكر أن بطولة دوري أبطال آسيا، شهدت 16 نسخة قبل بطولة هذا العام، بعدما حلت مكان بطولة الأندية الآسيوية .