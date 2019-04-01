زاناردي يقود تدريبات النصر

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

قاد البرازيلي كايو زاناردي، تدريبات فريق الكرة بنادي النصر مساء أمس، استعداداً لمواجهة الوصل لحساب الجولة 19 لدوري الخليج العربي، بعد غد، ويخلف زاناردي، المدرب الإسباني بينات خوسيه، الذي تمت إقالته أول من أمس، عقب الخسارة من دبا الفجيرة بهدفين مقابل هدف، نظراً لسوء نتائج الفريق، حيث لم يذق «العميد» طعم الفوز على يديه في 8 مباريات متتالية.وقررت إدارة النصر ضمّ الصربي غوران مدرب الحراس في فترة يوفانوفيتش، ومدرب اللياقة لفريق تحت 21 عاماً إلى الجهاز المعاون لكايو إلى نهاية الموسـم.

وأصدرت شركة النصر لكرة القدم قراراً رسمياً بتعيين صلاح جلال مديراً للفريق للأول لكرة القدم.