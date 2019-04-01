الشهادة الثانوية لا تكفي لمنصب رئيس الاتحاد

المصدر: Ⅶ دبي ـ العوضي النمر

خلال اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية لمناقشة الأفكار والمقترحات لتطوير اللوائح، وضع المجتمعون شرطاً عند ترشح رئيس اتحاد الكرة، وهو أن يكون لديه شهادة الثانوية العامة. ويؤكد «البيان الرياضي» أن مثل هذا الشرط يعتبر غير كافٍ لشخص يمثل الدولة في العديد من المحافل والاجتماعات الدولية، حيث من المفترض أن تكون لديه شهادة جامعية ويتقن اللغة الإنجليزية، لكي يحسن التعامل مع ممثلي الاتحادات الدولية والقارية المختلفة.

ووضع المجتمعون شرطاً للعضوية بأن يقدم العضو استقالته من كافة المناصب التي يشغلها عند النجاح في الانتخابات، حرصاً على الالتزام بعدم الجمع بين منصبين.

وأوصت الأندية بضرورة نشر كافة قرارات اللجان القضائية على موقع اتحاد الكرة من أجل الاستفادة من دروسها، وأشارت إلى أهمية تشكيل لجنة لتطوير وتنقيح اللوائح، تتكون من بعض القانونيين.

وأكد محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد أن احترام القانون واللوائح مسألة مهمة وملزمة وفي غاية الدقة، وضرورة ملحة لا بد منها، وهناك مجموعة من اللوائح والمواد القانونية التي تنظم اللعبة وتخضع بدورها إلى التعديل والمراجعة المستمرة، بهدف مواكبة التطورات المستمرة.