دبا يحقق «نصراً تاريخياً» ويكسر العقدة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

كسر دبا الفجيرة عقدة تفوق النصر عليه في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وحقق نصراً تاريخياً هو الأول على «العميد» في عصر الاحتراف.

كما أن هذا النصر يعد الثاني لدبا هذا الموسم بعد مرور 13 جولة متتالية لم يتذوق فيها النواخذة طعم الانتصار الذي جاء هذه المرة مقروناً بالأداء ليؤكد لاعبو دبا ومدربهم الوطني محمد الخديم استفادتهم من فترة التوقف بعد أن غادروا محطة النقاط الخمس التي استمرت أكثر من 6 أشهر.

أكد محمد الخديم مدرب دبا الفجيرة أن الفوز على النصر يمثل مرحلة مهمة للغاية في صراع البحث عن الخروج من دائرة المركز الأخير، مشيداً في الوقت نفسه بردة الفعل القوية من اللاعبين الذين سعوا لتعديل وضع الفريق بعد العمل الكبير في فترة التوقف، وأشار الخديم إلى أنهم لم يفقدوا الأمل في إمكانية عودة الفريق إلى مرحلة النتائج الإيجابية في الدوري رغم التراجع الذي حدث في الموسم الحالي.

وأوضح الخديم أن اللاعبين صمدوا في وجه المحاولات الهجومية المكثفة للاعبي النصر في الشوط الثاني لمعادلة النتيجة.

وفي المقابل برر الإسباني بينات في تصريحاته الأخيرة قبل إقالته من تدريب النصر، الخسارة الموجعة أمام دبا الفجيرة بعدم استغلال اللاعبين الفرص التي لاحت أمامهم، بالإضافة إلى عدم صحة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لفريق دبا وأحرز منها الهدف الثاني، موضحاً أن الحظ لم يحالف لاعبيه، وقال: الخسارة ليس لها علاقة بالمباراة التاريخية للفريق أمام أرسنال .