«تراخيص الأولى» تزور مسافي والذيد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

زار فريق عمل لجنة تراخيص أندية الدرجة الأولى في اتحاد الكرة ناديي مسافي والذيد في بداية زيارته الميدانية لأندية الدرجة الأولى حسب الخطة التنفيذية للمشروع الذي سيتم تطبيقه بداية من الموسم الرياضي المقبل، واجتمع فريق العمل مع المعنيين في الناديين وقدم شرحاً تفصيلياً عن آلية عمل نظام تراخيص الأندية والنظام الإلكتروني المعتمد الذي من خلاله يتم تقييم استيفاء الأندية لمعايير تراخيص أندية الدرجة الأولى.

وشدد فريق العمل خلال الزيارتين على أهمية تطوير البنية التحتية اللازمة لاستدامة النشاط الكروي كما أكد أهمية المعيار المالي وتفاصيل المتطلبات المالية.

ضم الفريق كلاً من حمد الجنيبي مدير إدارة التراخيص بلجنة دوري المحترفين ، ومحمد سرور رئيس قسم المسابقات، وشيرين رسلان إداري التراخيص .