كايو زاناردي يقود تدريبات النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قاد البرازيلي كايو زاناردي تدريبات النصر مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الوصل لحساب الجولة 19 لدوري الخليج العربي الأربعاء المقبل، خلفاً للاسباني بينات سان خوسيه الذي تمت إقالته مساء أمس عقب الخسارة من دبا الفجيرة بهدفين مقابل هدف ونظرا لسوء نتائج الفريق، حيث لم يذق العميد طعم الفوز على يديه في 8 مباريات متتالية.

ودرب كايو النصر في فترة سابقة الموسم الحالي بين شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وحقق الفوز في 3 مباريات من أصل 5 في جميع المسابقات وقاد الفريق إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة ونصف نهائي كأس الخليج العربي.