المصدر: الفجيرة : محمد فضل

بناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن صقر بن سعود القاسمي ولي عهد إمارة رأس الخيمة تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة عبد الله حسن حماد الشحي رئيساً للمجلس وعضوية كل من صالح سيف القاضي الشحي ، سعيد أحمد رباع ، محمد احمد الشحي ، طارق سعيد سليمان، عبد العزيز عبد الرحمن منقوش، سعيد عبد الله المهبوبي، محمد سعيد يماع، ومريم غانم الطويل،

وسيقوم المجلس الجديد بتوزيع الحقائب الإدارية في أول اجتماع يعقده خلال الأيام المقبلة، وسيتم تطبيق لائحة اختيار العضو للمنصب المعني بأغلبية الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح رأي رئيس النادي، وأفادت رسالة صادرة من مكتب سمو ولي عهد امارة الفجيرة الى أن المجلس يتولى الاشراف على إدارة النادي ونشاطاته والمصادقة على الميزانية السنوية ويرفع تقاريره الى سمو رئيس النادي وتقرر ان يكون أمد المجلس لمدة سنتان اعتباراً من تاريخه.

من جانبه وجه عبد الله حسن الشحي رئيس مجلس الإدارة الشكر لسمو ولي عهد إمارة رأس الخيمة على تجديدهم الثقة في المجلس لافتاً إلى أنهم سيعملون ما بوسعهم من اجل ان يكون نادي التعاون دائماً في القمة وفي كافة الأنشطة والتي على راسها لعبة كرة القدم .