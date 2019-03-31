حتا يعبر الحصن ومسافي يفاجئ خورفكان في «الأولى»

المصدر: ■ خورفكان - محمد فضل

أشعل مسافي صراع المنافسة على الصدارة بفوزه على خورفكان بهدف اللاعب فورتيون يوغو «مقيم» الذي أحرزه في الدقيقة 87 ليُسدي مسافي خدمة كبيرة للمنافسين على الصدارة، حيث تسبب بتعطيل خورفكان عن توسيع الفارق الذي أصبح نقطة وحيدة عن الحمرية ونقطتين عن العروبة الثالث ليرفع مسافي رصيده إلى 22 نقطة، بينما تجمد رصيد أبناء الخور عند 29 نقطة.

وأوقف إعصار حتا مسلسل هزائمه المتتالية وتمكّن من إلحاق الهزيمة بمضيفه دبا الحصن بنتيجة 5-1 بعد مباراة مثيرة من الطرفين، وعلى الرغم من تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول عبر الهداف البرازيلي فينيكيسوس سيلفا ق 4، إلا أن لاعبي حتا كشروا عن أنيابهم، وعادوا سريعاً للمباراة مسجلين خماسية في الدقائق 9 و16 و42 و75 و90، تبادل في إحرازها كل من البرازيلي لوان سانتوس، والنيجري فيكتور نواتيري (مقيم)، هدفين لكل منهما، وسجل البرازيلي جيلمار الهدف الخامس، ليفك حتا شراكته مع دبا الحصن وينفرد بالمركز الرابع برصيد 25 نقطة، فيما تجمد الحصن عند 22 نقطة.