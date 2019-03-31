دبا الفجيرة يتذوق طعم «النصر»

المصدر: ■ الفجيرة - محمد فضل

أنعش دبا الفجيرة آمال البقاء في دوري الأضواء من جديد وتذوق طعم «النصر» الثاني له في دوري الخليج العربي بعد فوزه الصعب على ضيفه النصر بنتيجة 2 - 1، بعد مباراة مثيرة في شوطها الثاني ليصل النواخذة برصيدهم إلى 8 نقاط ويتجمد النصر عند 17 نقطة.

وسبق لدبا الفجيرة أن حقق انتصاراً في الجولة الرابعة لانطلاقة المسابقة على الظفرة والذي كان بتاريخ 27 سبتمبر من العام الماضي «185 يوماً» لتتنفس جماهير النواخذة الصعداء بهذا الفوز الذي أحيا الآمال من جديد في انتظار قادم الجولات، فيما أدخلت الهزيمة فريق النصر في النفق المظلم ووضعت الفريق في موقف حرج ولا يليق باسم وتاريخ العميد.

وأحرز لدبا كل من الأردني ياسين البخيت والبرازيلي دييغو داسيلفا (ركلة جزاء) في الدقيقتين 33 و41 وسجل للنصر البرازيلي سيرجيو ق 45، ولجأ حكم المباراة يعقوب الحمادي لحكم الفيديو «الفار» في أربع مرات.

وتشهد الدقيقة 33 إثارة حقيقية، بعد أن تلقى المحترف الأردني ياسين البخيت تمريرة سحرية من زميله البرازيلي دييغو داسيلفا، لم يرفضها البخيت الذي أودع الكرة يمين حارس النصر أحمد شامبية ق 33.

وكان لهذا الهدف مفعوله وسط لاعبي دبا الفجيرة الذين تحرروا من الرقابة، وعادوا بهدف ثانٍ من ركلة جزاء ارتكبها عامر مبارك مع الخطير البخيت نفذها اللاعب البرازيلي داسيلفا محرزاً الهدف الثاني ق 41 للنواخذة وسط فرحة المدرب واللاعبين، وقبيل توجه اللاعبين لغرفة تبديل الملابس أعاد البرازيلي سيرجيو فرنانديز محترف العميد فريقه إلى المباراة من جديد، بعد أن سجل هدف تقليص الفارق من ضربة رأس محكمة احتج عليها لاعبو دبا بحجة لمس الكرة ليد اللاعب قبيل الهدف ليلجأ الحكم يعقوب الحمادي لتقنية الفار والذي أكد صحة هدف النصر ق 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم دبا بنتيجة 2-1.

فرص ضائعة

مع بداية الشوط الثاني رفض الفار احتجاج لاعبي دبا الفجيرة الذين طالبوا بركلة جزاء بعد ارتطام الكرة بيد اللاعب الاسباني نغيريدو ق 55، وبعد مرور ساعة على المباراة زج مدرب النصر الاسباني بينات باللاعب سالم صالح الذي تمكن من تسجيل هدف رائع على الطائر من أول لمسة لكن رجوع الحكم الحمادي للفار أبقى النتيجة على حالها بعد أن أثبتت الإعادة قيام اللاعب بمخالفة واضحة مع أحد لاعبي دبا ليحرم الفار العميد من التعادل، لتنتهي المباراة بفوز دبا 2 - 1.