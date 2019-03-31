العين يحافظ على وصافة الدوري

المصدر: ■ العين - طلحة عبدالله

حافظ العين على وصافته بالترتيب العام لدوري الخليج العربي لكرة القدم، رافعاً رصيده إلى (38 نقطة) بفوزه على ضيفه الفجيرة 2-1، الذي بدوره تجمّد رصيده عند النقطة (13) بالمركز الثاني عشر، وجرت المباراة بين الفريقين، مساء أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد في ختام مباريات الجولة 18 من المسابقة، وسجل أهداف العين كل من شيوتاني، (ق 14)، و(ق 59)، في حين سجل لفريق الفجيرة اللاعب البديل إبراهيم خميس (ق 77).

وسيطر العين على مجريات اللعب منذ البداية، وقاد هجمات متتالية على مرمى ضيفه، وظهرت أخطر فرصة له بحلول الدقيقة الثامنة عندما انفرد جمال معروف بالمرمى تماماً، ولكنه سدد الكرة بين يدي الحارس، وبعد محاولات مستمرة لأصحاب الأرض نجح الياباني شيوتاني في تسجيل أول أهداف العين بتسديدة يسارية بالغة القوة من داخل منطقة العمليات، وتضاعفت متاعب الفجيرة بخروج محمد خلفان مصاباً ليحل مكانه الجزائري محمد بن يطو على مشارف الدقيقة 39، قبل أن يلغي الحكم هدفاً ثانياً للعين سجله جمال معروف بحجة أن اللاعب كان في وضع متسلل (ق 40)، وأضاع العين فرصاً أخرى بسبب يقظة الحارس الفجراوي عبدالله التميمي لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدف دون رد.

وتابع العين سيطرته على مجريات اللعب، واستسلم الضيوف، وأضاع الزعيم في الدقائق الأولى أكثر من فرصة كانت أبرزها تسديدة البرازيلي كايو لوكاس، التي تصدى لها حارس المرمي، قبل أن يضيف البرتغالي روبن روبيرو الهدف الثاني للعين بتسديدة أرضية في منتصف المرمى، وتعددت محاولات الفجيرة لتقليص النتيجة، وهو ما تحقق له بحلول الدقيقة (77) عندما سجل البديل إبراهيم خميس أول أهداف الضيوف بتسديدة أرضية خادعت الحارس خالد عيسى وولجت الشباك، ومنح الهدف دفعة معنوية كبيرة للاعبي الفجيرة الذين اندفعوا إلى الهجوم وهددوا مرمى العين في مناسبات عدة، ولكن عابهم التركيز في إنهاء الهجمة كما ينبغي لتضيع لهم فرص سهلة، وبالمقابل أضاع العين فرصاً سهلة عن طريق كايو وروبيرو ومحمد خلفان قبل أن يعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز العين بهدفين مقابل هدف.

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تداولت جماهير العين مقطع فيديو للحارس الدولي خالد عيسى، أكد خلاله أنه سيجدد للنادي في غضون أقل من 24 ساعة، وتناقل العيناوية مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بتويتر وإنستغرام بسعادة بالغة، وأثنوا على الحارس المتألق ووصفوا خطوته بالوفاء للنادي بعد ثمانية مواسم قضاها حارساً متميزاً للعرين العيناوي، وينتظر أن تعلن الإدارة العيناوية خلال الساعات المقبلة عن التجديد للحارس الدولي وعدد آخر من اللاعبين.