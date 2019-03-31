59.7 %: الأولمبي قادر على بلوغ طوكيو 2020

المصدر: ■ دبي- عز الدين جاد الله

اعتبر 59.7 % من المشاركين في استطلاع الرأي، الذي أجرته جريدة البيان خلال الأسبوع الماضي، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في موقعي «تويتر» و«فيس بوك»، أن منتخبنا الوطني الأولمبي قادر على التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، بعد أن تأهل لنهائيات كأس آسيا، فيما يرى 40.3 % عكس ذلك.

وناقشت «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده: «بعد تأهل منتخبنا الأولمبي إلى نهائيات كأس آسيا، هل هو قادر على التأهل لأولمبياد طوكيو 2020؟».

مواصلة المشوار

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 58 % من نسبة المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني، رأوا أن المنتخب الأولمبي يواصل مشواره بنجاح، ما يرشحه للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، فيما يرى 42 % خلاف ذلك، بينما يعتبر 61 % في «تويتر»، أن الأولمبي قادر على التأهل لطوكيو، في مقابل 39 % يرون خلاف ذلك، فيما يرى 60 % عبر «فيسبوك»، أن الأولمبي نجح في التأهل لنهائيات كأس آسيا، فبالتالي، هو قادر على بلوغ الأولمبياد، في مقابل 40 % قالوا عكس ذلك.

ونجح الأبيض الأولمبي في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقرر إقامتها في تايلاند من 8-26 يناير 2020، بعد تصدر منتخبنا مجموعته برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي، الذي تأهل كأفضل منتخب ثانٍ في المجموعة الرابعة، وفاز منتخبنا على لبنان 6-1، والمالديف 3-صفر، وتعادل مع الأخضر السعودي 1-1.

تنافس قوي

من ناحيته، أكد الكابتن حسن الشيباني الشهير بـ «حسن بولو»، نجم نادي الوصل ومنتخبنا الوطني السابق، أن منتخبنا الأولمبي قادر على الوصول للوصول لأولمبياد طوكيو 2020، بشرط الإعداد الجيد، من خلال برنامج يتناسب مع هذا الحدث، خاصة أن التنافس سيكون قوياً بين نخبة المنتخبات الآسيوية القوية.

وقال: «لدينا منتخب يضم لاعبين مميزين، ويشاركون بانتظام في دوري المحترفين، وفي بطولة الأندية الآسيوية، ما يكسبهم الاحتكاك القوي، والخبرة في التعامل مع المنافسات القوية، وعلى الجميع التعاون لإنجاح البرنامج الموضوع للمنتخب، للمساهمة لبلوغ الهدف المنشود».