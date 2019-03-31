الوصل يحقق فوزاً ثميناً على الظفرة

المصدر: ■ دبي - عزالدين جاد الله

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل فوزاً ثميناً على ضيفه الظفرة بنتيجة 2-1، وذلك في لقاء الفريقين أمس على ملعب «الإمبراطور» بزعبيل ضمن منافسات الجولة 18 لدوري الخليج العربي، ليرفع الوصل رصيده إلى «23» نقطة، وهو نفس رصيد الظفرة.

وعانى الوصل غياب ثلاثة من عناصره الأساسية وهم، لاعب خط الوسط الدولي خميس إسماعيل للإيقاف والبرازيلي مينديز والمدافع عبد الله جاسم للإصابة، حيث عمد الجهاز الفني بقيادة الروماني ريجيكامب إلى الدفع بالبديل الجاهز مستعيناً بالغاني جورج دووبنج، وهزاع سالم، وعلي صالح.

وأحرز الوصل هدفه الأول في الدقيقة 23 عن طريق المهاجم الشاب علي صالح الذي تلقى عرضية من البرازيلي كايو أمام مرمى الظفرة فلم يفوت الفرصة مسكناً الكرة الشباك، وحاول الفريق الضيف تكثيف هجومه على مرمى الوصل بغية إحراز هدف التعادل لكن يقظة دفاع الوصل حالت دون هز شباك «الإمبراطور».

وفي الدقيقة «34» كان الوصل على موعد مع زيادة غلته من الأهداف بهدف ثانٍ عن طريق البرازيلي ليما الذي استثمر كرة عرضية من مواطنه فينسيوس الذي قام بتنفيذ خطأ احتسب لصالح فريقه ليمررها عالية لليما الذي ارتقى لها وأسكنها رأسية الشباك.

وأجرى الظفرة تبديلاً اضطرارياً في الدقيقة «42» بخروج دييغو للإصابة وحل حمد المرزوقي بديلاً عنه.

وفي الشوط الثاني نجح الظفرة في تقليص الفارق في الدقيقة «83» عن طريق خالد باوزير مستغلاً مهاراته الفردية أمام مرمى الوصل، حيث رواغ مدافعيه وأسكن الكرة الشباك يسار الحارس، واستمر اللعب سجالاً حتى جاءت صافرة الحكم معلنة عن نهاية المباراة بفوز الوصل 2-1.