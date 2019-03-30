الشارقة يبتعد 11 نقطة عن مطارديه

المصدر: الشارقة ـ عماد الدين إبراهيم، أبوظبي - أحمد عيسى

واصل فريق الشارقة انتصاراته في صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم، وتغلب أمس على الجزيرة 3 - 2 باستاد خالد بن محمد، ضمن مباريات الجولة 18، محققاً فوزه الرابع عشر، مع سجلٍ خالٍ من الهزائم، ورفع «الملك» رصيده إلى 46 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن العين وشباب الأهلي، و 12 نقطة عن «فخر أبوظبي».

سجل للشارقة كل من ايغور كورنادو من ركلتي جزاء في الدقيقتين 5 و 9، ومحمد الشحي في الدقيقة 29، فيما سجل للجزيرة خلفان مبارك في الدقيقة وفارس جمعة في الدقيقتين 13 و 53.

وألغت تقنية الفيديو «VAR» هدفاً رابعاً للشارقة في الدقيقة 40 سجله ريان منديز، فيما أهدر ويلسون سواريز هدفاً محققاً بعد انفراده بحارس الجزيرة علي خصيف.

وشهدت المباراة ندية من الفريقين في الشوط الثاني الذي انتفض فيه فريق الجزيرة وسجل هدفاً ثانياً قلص به الفارق لتنتهي المواجهة بفوز الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق شباب الأهلي فوزاً غالياً خارج ملعبه وتغلب على كلباء 3 -1، ووصل إلى النقطة 35 متساوياً مع العين ومحتلاً وصافة الدوري مؤقتاً بفارق المواجهات المباشرة عن «الزعيم» الذي يواجه الفجيرة اليوم، سجل ثلاثية شباب الأهلي كل من لوفانور وأحمد خليل ودياز في الدقائق 7،12، 73، ولكلباء منصور البلوشي «ق 58».

ووصل الوحدة إلى النقطة 30 محافظاً على المركز الخامس بفوزه على فريق الإمارات 2 - 0، سجل الهدفين تيغالي في الدقيقتين 36 و78 ورفع رصيده إلى 17 هدفاً بالموسم الحالي.

وواصل بني ياس نتائجه الإيجابية بملعبه بالفوز على عجمان 3-1 سجل ثلاثية «السماوي» ليروي جورج «ق 12» وفاندر فييرا لاعب عجمان بالخطأ في مرماه، نيران صديقة، «ق 17»، وأضاف بيدرو كوندي الهدف الثالث «ق 69»، فيما أحرز لــــــ«البرتقالي» مامي بابا «ق 90».

وشهدت المباراة طرد مدافع عجمان حسن زهران «ق 85» بسبب اللعب العنيف، وبفوزه رفع «السماوي» رصيده إلى 30 نقطة .