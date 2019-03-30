المواهب الواعدة تدعم قضاة الملاعب

المصدر: دبي - العوضي النمر

تكللت مساعي لجنة الحكام في اتحاد الكرة من أجل توسيع قاعدة قضاة الملاعب، بالنجاح بضم 21 حكماً جديداً من المواهب الواعدة التي ينتظرها مستقبل مميز، ليرتفع عدد المواهب التحكيمية في قطاع المراحل إلى 120 حكماً، بخلاف فئة الدوليين والدرجة الأولى، لتكسب اللجنة رهان توسيع القاعدة، التي أصبحت تشهد وجود مواهب واعدة في مجال التحكيم، وليس بمستغرب أن يكون من بينهم بوجسيم وعلي حمد وسالم سعيد وصالح المرزوقي وعيسى درويش، وغيرهم من المواهب التحكيمية التي تألقت في البطولات العالمية خلال السنوات الماضية.

وتقوم لجنة الحكام بإعداد تدريبات تخصصية في مجال اللعبة، وتعليمهم مهارات التحكيم وتدريس القانون بشكل جذاب.