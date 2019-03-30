فوز الحمرية والعروبة والعربي في دوري «الأولى»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

استعاد فريقا الحمرية والعروبة نغمة الانتصارات أمس بالفوز على كل من الذيد والتعاون في افتتاح مباريات الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وتغلب الحمرية على الذيد 2- 1، سجل الهدفين توماس باستوس ومحمد ناصر في الدقيقتين 10و 77.

فيما أحرز عصام عباس هدف الذيد في الدقيقة 32، ورفع الحمرية رصيده إلى 28 نقطة وأصبح على بعد نقطة من خورفكان المتصدر، وعاد العروبة من رأس الخيمة بثلاث نقاط غالية بفوزه على التعاون بهدف البرازيلي اديلسون بيريرا في الدقيقة 14 ليصل الفريق إلى 27 نقطة محافظاً على المركز الثالث.

وفي المباراة الثالثة حول العربي تأخره بهدف أمام مصفوت إلى الفوز 2 - 1 أحرز للعربي عبدالله الكعبي والسيد محمد ولمصفوت سوزا .

ويلتقي اليوم خورفكان مع مسافي ودبا الحصن مع حتا.