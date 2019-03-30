العين والفجيرة.. التعويض وتضميد الجراح

المصدر: العين - طلحة عبدالله - الفجيرة - محمد فضل

يستضيف العين صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، فريق الفجيرة الذي جمع 13 نقطة يحتل بها المركز الثاني عشر، ضمن الجولة الـ 18 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء التعويض وتضميد الجراح، بعد خسارة كليهما بالجولة السابقة.

حيث تعثر العين أمام مضيفه شباب الأهلي وانهزم بهدفين نظيفين، وسقط الفجيرة أمام ضيفه الشارقة بهدف دون رد، وأكمل الفريق البنفسجي تحضيراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس، على ملعبه، وهو يتطلع لتحقيق الفوز وتقليص فارق النقاط الثماني بينه والمتصدر فريق الشارقة، على أمل تعثر الأخير.

ويغيب عنه في لقاء الليلة كل من لاعب متوسط الميدان أحمد برمان بعد إصابته خلال مشاركته الأخيرة مع المنتخب، والمدافع مهند العنزي، بداعي الإيقاف، فضلاً عن اللاعب محمد عبد الرحمن «عجب» للإصابة.

غيابات

وفي أروقة الفجيرة، أكمل الذئاب إعدادهم للمباراة وسيفتقد مدرب الفريق الدكتور عبد الله مسفر، لجهود ثلاثة لاعبين مؤثرين بسبب الإيقاف على رأسهم اللاعبون احمد موسى ومهند خميس «عقوبة تأديبية» من قبل لجنة الانضباط جراء الأحداث التي رافقت مباراة الفجيرة أمام الشارقة في الجولة الماضية.

والتي ترتب على إثرها فرض غرامات فاقت ال90 ألف درهم على لاعبي وجمهور الفجيرة حيث تكفل الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي بدفعها بالكامل، كما يغيب حمدان قاسم بسبب نيله للإنذار الثالث في لقاء الشارقة أيضاً، وأما عن مصير الفريق فيتهدده بشكل كبير خطر الهبوط، لكنه استفاد من فترة توقف الدوري بإقامة معسكر داخلي تخللته مباراتان أمام الجزيرة وعجمان حيث فاز الفريق في الأولى 2/‏1،وخسر في الثانية بهدف.

هدية عيد الميلاد

وأكد الإسباني خوان كارلوس غاريدو، أن تحضيرات فريقه لمباراة الليلة مضت على افضل نسق بعد توقف الدوري خلال الفترة الماضية، وقال إن المباراة تعتبر مفتاح الجزء الأخير من الموسم الكروي الحالي للمنافسة، وأضاف: انتظر من لاعبي العين أن يقدموا لي هدية يوم ميلادي الذي وافق أمس، وذلك بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراة الليلة.

وقد كانت فرصة التوقف فرصة جيدة للتحضير والوقوف على جاهزية وقدرات بعض العناصر من لاعبي الاحتياطي والشباب، وقد سعدت بالجهود الكبيرة التي بذلوها في التدريبات، وعما إذا كان يتوقع أن ينافس العين على اللقب بعد تخلفه بفارق ثماني نقاط عن الصدارة، أوضح المدرب الإسباني أن كرة القدم لا تعترف بلغة التوقعات وهم مطالبون بإظهار أفضل ما لديهم والعمل بجهود أكبر وتركيز عال من أجل حصد النقاط في كل مباراة على حدة دون التفكير في نتائج المنافسين الآخرين.

وعن غيابات العين المتوقعة في لقاء الليلة، أبان غاريدو، أنهم سيفقدون خدمات كل من اللاعب أحمد برمان، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب، وهم في انتظار تقرير الطبيب لتحديد الفترة الزمنية التي سيغيب خلالها اللاعب، كما سيغيب عن اللقاء أيضا المدافع مهند العنزي بداعي الإيقاف، فضلا عن المالي حامد دومبيا، الذي لم يتم قيده في قائمة الفريق بالمسابقات المحلية.

الاستفادة من التوقف

ومن جانبه، دعا عبد الله مسفر مدرب الفجيرة لاعبي فريقه إلى ضرورة عدم العودة للأخطاء السابقة، بعد تصحيحها خلال فترة التوقف الأخيرة، منوهاً إلى أن العودة من ملعب هزاع بنقطة تعتبر مكسباً له ولفريقه خصوصاً وأن العين تهمه أيضاً النقاط الثلاث للإبقاء على حظوظه في المنافسة على درع الدوري،.

وأكد مسفر أن فترة التوقف أفادت فريقه كثيراً وخرج منها بفوائد جمة، وقال: كنت في حاجة ماسة لهذه الراحة وذلك للتعرف أكثر على اللاعبين ومستوياتهم، خصوصاً وأنني باشرت المهمة مع الفريق خلفاً للمدرب السابق هاشيك ولم يكن هناك أي فرصة للوقوف على نقاط الضعف، مع ضغط المباريات لكن التوقف جعلني قريباً جداً من اللاعبين.

منوهاً إلى أنه قام بإحداث تحولات على مراكز بعض اللاعبين، على رأسهم اللاعب حسن أمين الذي سيتحول من الطرف الأيسر إلى الأيمن، فضلاً عن وجود اثنين من اللاعبين أيضاً أثبتا كفاءتهما في الأماكن الجديدة، وتابع: حاولت تطوير الأداء في الجانب الهجومي والدفاعي وأظهر اللاعبون تجانساً وتعاوناً كاملين، ووصلت نسبة الجاهزية إلى 90%.

تأثير

أكد عبدالله مسفر، أن الغيابات «مؤثرة» في صفوف فريق الفجيرة بسبب العقوبات، فضلا ًعن عودة المهاجم الدولي محمد خلفان مرهقاً، قادماً من مرافقة المنتخب الأول، وغاب لأكثر من أسبوعين، وقال مسفر: في اعتقادي فإن معظم الفرق التي تمتلك رصيداً أقل من 20 نقطة مهددة بالهبوط، وبالتالي أمامنا مهمة انتحارية من أجل البقاء في دوري الأضواء.

حسن أمين: هدفنا النقاط الثلاث

أكد مدافع الفجيرة حسن أمين، أنه يظل رهن إشارة المدرب عبدالله مسفر، الذي قام بتغيير مركزه من الجانب الأيسر إلى الأيمن، مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده من أجل إثبات كفاءته في المركز الجديد، منوهاً بأنهم كلاعبين رفعوا شعار الفوز على الزعيم في ملعبه والعودة من العين بالنقاط الثلاث.

وقال أمين: ذاهبون إلى استاد هزاع بن زايد، ونتطلع للعودة بالفوز حتى نعدّل من وضعيتنا الصعبة في لائحة الترتيب، مع كامل احترامنا للعين، صاحب الأرض والجمهور، والذي يأمل بدوره تحقيق النصر والبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، وعن الغيابات في الفريق قال أمين: «الفجيرة بمن حضر»، ونحن في أتم الجاهزية لخوض المباراة والمهم في ذلك تطبيق خطة المدرب وتحقيق الفوز.

جمال معروف: جاهزون لتحقيق الفوز

أكد جمال معروف، مهاجم فريق نادي العين، جاهزية فريقه لمواجهة الليلة أمام الفجيرة، موضحاً أن التحضيرات للمباراة مضت على نحو جيد خلال فترة توقف الدوري، وهم متحمسون للمواجهة وراغبون في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وأشار إلى أن المدرب غاريدو، قام بالترتيبات اللازمة التي تساعد الفريق في تحقيق نتائج قوية.

وقال: نحن ندرك أنه ليس هناك مباراة سهلة في كرة القدم، ولكننا سنقاتل بكل قوة لتقديم عمل ميداني جيد يقودنا في النهاية لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث مع كامل الاحترام لطموحات الفريق المنافس، وسنعمل بقوة من أجل حصد جميع النقاط خلال المباريات المتبقية لأجل إسعاد جماهيرنا الوفية، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود والتركيز والعمل الجماعي خلال الفترة المقبلة.