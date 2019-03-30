الوصل والظفرة.. صراع تحسين المراكز

المصدر: دبي- عز الدين جادالله - أبوظبي - أحمد عيسى

يستضيف فريق الوصل في تمام السادسة إلا عشر دقائق من مساء اليوم، منافسه الظفرة، ضمن منافسات الجولة 18 لدوري الخليج العربي.

ويتطلع أصحاب الأرض إلى تحقيق الفوز وقنص النقاط الثلاث بغية تحسين موقعه والصعود في سلم الترتيب ومغادرة المركز العاشر الذي يحتله الوصل حالياً برصيد 20 نقطة، في حين يسعى الفريق الضيف إلى نفس الهدف بالارتقاء أكثر في سلم الترتيب، حيث يحتل المركز السابع برصيد 23 نقطة.

وأكد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل، غياب الدولي خميس إسماعيل للإيقاف، والبرازيلي مينديز والمدافع عبد الله جاسم ما زالا يخضعان للعلاج، ونسعى لإيجاد البدلاء المناسبين، موضحاً أن مينديز عاد من الفجيرة وهو مصاب ولم تعالج إصابته بالشكل الصحيح فترة الانتقالات الشتوية، وتفاقمت الإصابة في لقائنا بأهلي جدة، وهي ليست إصابة خطيرة وقد يشارك في المباراة، وهذا الأمر يتحدد من الوضع الصحي للاعب من خلال الجهاز الطبي.

وقال: من الطبيعي عدم رضا الجمهور عندما تغيب النتائج الإيجابية، ومؤخراً خسرنا مباراة كبيرة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة وعندهم حق في ذلك، لقد سبق وأن ذكرت أني قادم في مرحلة صعبة، ونسعى لتكوين فريق قوي، والدور الأول من الدوري لم تكن الأمور بهذا المستوى من التعقيد وفي الدور الثاني كان لابد من تصحيح بعض الأمور وتخطي مرحلة الخطر.

أصعب المباريات

ومن جانبه، ذكر الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، أن مواجهة الوصل تعتبر من أصعب مباريات فريقه في الدوري لأنها أمام خصم يمتلك عناصر متميزة، ويجلس في موقع لا يتناسب مع إمكاناته، ويبحث عن فرصة التقدم إلى الأمام وإرضاء جماهيره، ذاكراً أن منافسه يمتلك العديد من الدوافع القوية التي تجعل فريقه أمام اختبار قوي وصعب، وأضاف: فريقنا أيضاً أثبت قوته وتميّزه في المباريات السابقة، وحقق نتائج إيجابية، ونجح في بلوغ نهائي كأس رئيس الدولة، وبالتالي يكون مؤهلاً لتخطي عقبة الوصل.

أداء متوازن

وقال مدرب الظفرة، إنه سيلعب لقاء اليوم مثل جميع المباريات السابقة بأداء متوازن في الدفاع والهجوم وأضاف: مازلنا نبحث عن تحقيق المزيد من الانتصارات وتقديم مستويات أفضل، كل فرد في النادي يعمل على تطوير الأداء وكسب النقاط، وهنالك جهد كبير مبذول من اللاعبين، ونأمل أن يتواصل مردودنا الجيد حتى نصل إلى مستوى يرضي الجميع.

وأضاف رازوفيتش: نحن مطالبون بأداء 100% خلال جميع المباريات، لابد من الاجتهاد والتركيز واللعب بإصرار وقوة، إذا لم نفعل ذلك يمكننا أن نخسر النقاط.

وكشف المدرب الصربي عن وجود 3 غيابات في صفوف فريقه تتمثل في ميليسي وإبراهيم سعيد بسبب الإصابة، بجانب راشد الكتبي للإيقاف، مشيراً إلى عودة أمين عطوشي للمشاركة بعد شفائه من الإصابة، وأكد رازوفيتش ثقته في العناصر الموجود ومقدرتها على تقديم مباراة ترضي الطموح أمام الوصل وتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث.

عطوشي: التركيز مهم

أكد المغربي أمين عطوشي مدافع الظفرة، جاهزيته التامة للقاء اليوم ضد الوصل بعد أن غاب عن الفريق لعدد من المباريات السابقة في الدوري بسبب الإصابة، وقال إنه تدرب بشكل جيد في الفترة الماضية وأصبح في كامل الجاهزية للانضمام إلى المجموعة، وذكر عطوشي أن الانتصارات السابقة التي حققها فريقه تفرض المزيد من الجهد على اللاعبين للمواصلة بذات المستوى وحصد المزيد من النقاط وأضاف: موقفنا جيد في ترتيب الدوري حتى الآن، لكن المشوار مازال طويلاً، وعلينا أن نكون أكثر تركيزاً في جميع المباريات حتى ننهي الموسم في مركز يرضي التطلعات.