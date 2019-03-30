العنابي يقنص الصقور بهدفي «الجلاد» تيغالي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

حافظ الوحدة على المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الخليج العربي بعد تغلبه على الإمارات بهدفين نظيفين، أمس، على استاد آل نهيان ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.

ورفع الوحدة رصيده إلى 30 نقطة، فيما عمق جراح «الصقور» الذي تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب ويزيد من معاناة الفريق الذي يواجه شبح الهبوط.

سجل هدفي العنابي «الجلاد» سيباستيان تيغالي في الدقيقتين 36 و78 ليواصل الهداف الأرجنتيني تألقه ويصل للهدف السابع عشر له هذا الموسم في قائمة هدافي الموسم الحالي، وينجح في معادلة رقم عبد العزيز محمد لاعب الشارقة السابق في قائمة أفضل هداف في تاريخ الدوري الإماراتي بعدما وصل تيغالي الهداف التاريخي للوحدة إلى 127 هدفا في المركز الخامس بالتساوي مع عبد العزيز محمد خلف فهد خميس 165 ومحمد عمر 132 وعلي مبخوت 130 وعدنان الطلياني 129.

ووصف تين كات مدرب الوحدة الفوز بـ «الصعب»، مؤكداً أن المنافس صعب من مهمة فريقه بعدما لجأ إلى الدفاع بـ 5 مدافعين، وفي تعليقه على إمكانية عودة المغربي مراد باتنا للعب في المباريات المحلية باعتباره مستبعدا من القائمة الآسيوية أوضح: «في بعض الأحيان المدرب هو مدرب فقط، وفي حالة مراد باتنا أنا مدرب، فزنا بالعديد من المباريات من دونه، والنادي أثبت أن هناك لاعبين محليين بإمكانهم تعويض أي أجنبي». وقال التونسي جلال قادري المدير الفني لفريق الإمارات: «فاعلية الوحدة الهجومية هي من صنع الفارق في حسم نتيجة المباراة، الفريق بالفعل في وضع صعب آمل أن يتحسن الوضع».