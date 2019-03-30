شباب الأهلي يقهر نمور كلباء

المصدر: كلباء - محمد فضل

بنشوة الفوز بكأس الخليج العربي قبل أسبوع، حقق شباب الأهلي فوزاً مهماً خارج الديار، وذلك بعد أن تغلب على اتحاد كلباء بنتيجة 3 - 1 خلال المباراة التي أقيمت أمس بالملعب الأصفر، ليؤكد فريق المدرب الأرجنتيني أروبارينا أنه منافس على كافة ألقاب وكؤوس الموسم الكروي الحالي، بعد أن وصل إلى النقطة 35 متساوياً مع العين.

فيما أدخلت الهزيمة نمور كلباء في حرج بعد أن تجمد رصيد الفريق عند 20 نقطة، وسجل ثلاثية شباب الأهلي كل من لوفانور وأحمد خليل ودياز في الدقائق 7 و12و73، فيما سجل الهدف الوحيد لكلباء اللاعب منصور البلوشي ق 58، فيما أضاع محترف كلباء جوجاك ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

تفوق الضيوف

مع انطلاقة مجريات الشوط الأول بسط الضيوف سيطرتهم على أرضية الملعب بغية إحراز هدف مبكر يريح الأعصاب ويساعدهم على خوض المباراة بأريحية تامة، ليتحقق للاعبين ما أرادوا، وذلك بحلول الدقيقة السابعة، التي شهدت توقيع الضيوف على أول أهداف اللقاء عبر المحترف المولديفي لوفانور.

والذي تابع الكرة المرتدة من حارس كلباء محمد البيرق التي سددها إسماعيل الحمادي، محرزاً لوفانور هدفاً أول أشاع البهجة بمدرجات الضيوف، واستغل أحمد خليل حالة عدم التوازن وسط دفاع كلباء وأضاف الهدف الثاني، بعد أن خدع الحارس واضعاً الكرة بهدوء في الزاوية اليسرى لمرمى كلباء ق 12.

ويحاول لاعبو كلباء الرد على تحركات الضيوف، ويطلق المحترف تومي ريس قذيفة صاروخية تعامل معها حارس شباب الأهلي حسن حمزة بذكاء ق 20، ويستمر إيقاع المباراة سريعاً بين الفريقين مع تبادل للهجمات.

وفي الدقيقة 25 ألغى حكم المباراة سلطان صالح هدفاً لكلباء بداعي التسلل، وسط احتجاج من قبل لاعبي الفريق الأصفر، لتثبت الإعادة صحة قرار الحكم ومساعده الأول علي النعيمي، ويكسب كلباء ضربة ثابتة بمحاذاة خط الـ18 نفذها المجري الغائب الحاضر جوجاك، دون أن تشكل خطورة تذكر على مرمى الفريق الضيف لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين.

تقليص الفارق

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة يضرب كلباء حصاراً محكماً على دفاع الضيوف، وتلوح فرصة تقليص الفارق من الكرة الثابتة التي تفذها جوجاك لكن لاعب كلباء منصور البلوشي، وعن طريق الخطأ أنقذ مرمى الأهلي من هدف محقق بعد أن أخرج الكرة بالخطأ من على خط مرمى الأهلي ق54، لكن ذات اللاعب البلوشي سرعان ما عوض خطأه السابق، ليقوم بتقليص الفارق لمصلحة كلباء بتسجيله هدف تقليص الفارق، بعد أن تعامل مع عرضية جوجاك بذكاء محولاً الكرة برأسه في قلب المرمى ق 58.

وأنابت عارضة كلباء عن الحارس البيرق، بعد أن تصدت لرأسية المدافع عبد الله تراوري، التي حولها بالخطأ في اتجاه مرمى فريقه ق 62، وتلقى كلباء ضربة موجعة بعد مغادرة المحترف راموس مصاباً ليتم نقله بعربة الإسعاف لمستشفى كلباء، ومن هجمة مرتدة تمكن شباب الأهلي من تسجيل الهدف الثالث .

والذي جاء عبر اللاعب ماريو دياز، وسجله بطريقة رائعة بعد أن حول الكرة العرضية «بالكعب» ق 73، وفوت المحترف المجري جوجاك فرصة تقليص الفارق مجدداً ق 90، بعد أن أضاع ركلة الجزاء المحتسبة لفريقه وسددها نحو المدرجات في مشهد يحدث لأول مرة للاعب المتخصص في تنفيذ الركلات من نقطة الجزاء لتنتهي المباراة بنتيجة 3 - 1.