الوحدة والإمارات.. مسح الأحزان

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يسعى الوحدة إلى تجاوز أحزان خسارة كأس الخليج العربي ومحاولة تحسين مركزه في جدول الدوري عندما يستضيف فريق الإمارات في السادسة إلا خمس دقائق مساء اليوم باستاد آل نهيان ضمن الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.

ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن بني ياس السادس، إذ يتطلع العنابي إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث للاقتراب خطوة من المركز الرابع في حال تعثر شباب الأهلي، أو الحفاظ على مركزه على أقل تقدير، حيث كان الفريق قد نجح في الفوز في الجولة الماضية قبل فترة التوقف بأربعة أهداف مقابل هدف على حساب بني ياس.

ويدخل الوحدة المباراة في ظل غياب عدد من اللاعبين أبرزهم البرازيلي ليوناردو الذي يغيب عن اللقاء للإيقاف بعقوبة انضباطية بعد تعرضه للطرد في مباراة شباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي، كما يغيب للإيقاف لاعب خط الوسط ناصر عبد الهادي لحصوله على 3 إنذارات في كأس الخليج العربي وترحيل عقوبة الإيقاف لمسابقة الدوري، بالإضافة إلى استمرار غياب الظهير الأيمن محمد برغش للإصابة.

ويستعيد الفريق جهود سداسي المنتخب الأولمبي الذي انضم للتدريبات أمس، إذ سيقف الجهاز الفني بقيادة تين كات على مدى قدرة وجاهزية اللاعبين الفنية والبدنية للدفع بأي منهم في المباراة خصوصاً وأن الوحدة عانى من غياب اللاعبين الشباب من العناصر الأساسية في نهائي كأس الخليج العربي.

ويدرك الجهاز الفني للوحدة صعوبة المباراة خاصة وأن فريق الإمارات سيسعى بكل قوة للخروج بنتيجة إيجابية في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للهروب من شبح الهبوط، إذ يحتل «الصقور» المركز الثالث عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة.

ومن جانبه أكد التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، أن مباراة فريقه اليوم أمام مضيفه الوحدة ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي، صعبة، مشدداً على أن الدوري دخل فعلياً المرحلة الحرجة بالنسبة لحسابات الفوز بالدرع والهبوط، معترفاً بأن الصقور يعيش تحت الضغوط على العكس من منافسه العنابي.

منافس قوي

وأشار القادري إلى أن فريقه يواجه اليوم منافساً قوياً حافظ على نسق المباريات خلال فترة توقف الدوري نتيجة مشاركته في دوري أبطال آسيا، فيما الصقور منقطع عن تلك المباريات منذ أكثر من 3 أسابيع، معتبراً خوض مباراة ودية واحدة، وأخرى لم تكتمل، غير كاف للمحافظة على ذات النسق.

مشيراً إلى أن فريقه يعيش تحت ضغوط معروفة تتمثل في جانب كبير منها في حسابات البقاء والهبوط مع منافسين مباشرين هما دبا الفجيرة والفجيرة، على العكس من الوحدة الذي يدخل مباراة اليوم بدون أي ضغوط بعدما ابتعد عن دائرة المنافسة على درع الدوري.

لغز محير

وأبدى القادري ثقته العالية في مقدرة الصقور على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوحدة رغم المعاناة الكبيرة من تواصل مسلسل الغيابات المتنوعة، مشيراً إلى أن فريقه يفتقد في مباراة اليوم إلى خدمات عدد من لاعبيه، منهم أحمد مال الله للإنذار الثالث، وسبيل غازي للكارت الأحمر في مباراة الوصل، مع غموض وضع سعد سرور وكايو، معتبراً إصابة الأخير لغزاً محيراً في ظل الخضوع لفترات علاج داخلية وخارجية، لكن دون الشفاء التام من الإصابة النادرة!

تعدد وتنوع

وأشار القادري إلى أن أكثر ما يزعجه هو تعدد وتنوع واستمرار مسلسل الإصابات والغيابات في صفوف فريقه، منوهاً بأن الصقور ربما هو الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يلعب مباراة واحدة بأربعة أجانب، ولا بتشكيلة أساسية مكتملة، مشيداً بعطاء جميع لاعبيه رغم الظروف الاستثنائية، لافتاً إلى أن مواطنه صابر خليفة يبقى نجماً كبيراً رغم أنه لم يقدم حتى الآن المستوى المتوقع منه ربما نتيجة عدم اكتمال انسجامه مه زملائه، متوقعاً أن تشهد المباريات القادمة صورة أكثر إيجابية من صابر مع الصقور.