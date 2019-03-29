كلباء وشباب الأهلي.. خطوة إلى الأمام

المصدر: دبي - إيهاب زهدي، كلباء - علي الظاهري

يلتقي اتحاد كلباء وضيفه شباب الأهلي في الساعة 5:45 من مساء اليوم، لحساب الجولة 18 لدوري الخليج العربي.

ويتطلع كلباء إلى تحقيق نتيجة إيجابية كونه على بعد خطوات قليلة من ضمان البقاء في دوري المحترفين، حيث يملك الفريق 20 نقطة محتلاً المركز التاسع، بينما يسعى شباب الأهلي إلى التقدم خطوة إلى الأمام محتلاً المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

وخاض «النمور» 3 تجارب ودية استعداداً لمباريات الدوري ضمن معسكره الداخلي، حقق فيها فوزاً على فريق أدميرال أحد فرق دوري المؤسسات 1-0، وواصل النتائج الإيجابية بالفوز على الفيحاء السعودي 2-1 وخسر أمام الرفاع البحريني 0-2.

الدوليون

واستعاد «النمور» لاعبيه الدوليين الذين التحقوا بصفوف الفريق أخيراً بعد انتهاء مشاركاتهم الدولية، أبرزهم ماجد راشد الذي شارك مع المنتخب الأولمبي، ومنصور البلوشي العائد من صفوف المنتخب الوطني الأول، والمجري جوجاك، وسيتقرر الموقف النهائي حول مشاركتهم بعد الوقوف على جاهزيتهم البدنية، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة جيوفاني سيو بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية، كما يغيب حسن يوسف عن لقاء اليوم.

ويدخل شباب الأهلي المواجهة بمعنويات عالية بعدما توّج منذ أيام قليلة بطلاً لكأس الخليج العربي، ويسعى إلى العودة من كلباء، بنقاط المباراة الثلاث، في إطار سعيه للبقاء ضاغطاً بقوة على الشارقة، مع احتلاله المركز الرابع حالياً برصيد 32 نقطة، مع تأكيد الجهاز الفني جاهزية اللاعبين لخوض المباراة التي وصفها بـ«الصعبة».

منافس صعب

وأكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء، أن فريقه يواجه منافساً صعباً حقق 3 انتصارات متتالية في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الفريق خاض مرحلة الاستعداد بصورة جيدة في فترة التوقف استعداداً لمباراة شباب الأهلي التي يستأنف الفريق من خلالها منافسات الدوري.

ولفت فيفياني إلى أنه ما زالت هناك 9 جولات متبقية في سباق الدوري، تتطلب مزيداً من العمل من أجل كتابة تاريخ جديد عبر تحقيق البقاء لأول مرة، والأهم هو التركيز وعدم الاستسلام في جميع المواجهات المقبلة، موضحاً أن الفريق يحتاج إلى الوقت للوصول إلى قمة جاهزيته ودخول الفورمة المطلوبة.

وذكر مدرب اتحاد كلباء أنه يشعر بالضغط أحياناً أكثر من اللاعبين، ويحرص على نقل هذا الشعور بطريقة إيجابية للاعبين عبر تحفيزهم وتقديم الدافع المعنوي الكبير من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، مبيناً أن طموحاته بلا حدود، ويسعى دائماً لقيادة الفريق إلى تحقيق نتائج أفضل، ويعتبر البقاء في الأضواء في مقدمة أولويات الفريق في الفترة الحالية والتركيز في كل مباراة على حدة.

وعن جاهزية المجري جوجاك بعد المباراة الأخيرة التي قدمها مع منتخب بلاده، قال إن اللاعب لم يظهر بالصورة المطلوبة مع انطلاق منافسات الدور الثاني من الدوري، وبدأ استعادة مستواه من مباراة إلى أخرى، مما يثلج الصدر.

مشيراً إلى أن قرار مشاركة جوجاك ستتحدد بعد تقييم الحالة البدنية للاعب، إضافة إلى منصور البلوشي بعد عودته من معسكر المنتخب الوطني، وماجد راشد القادم من المشاركة مع الأبيض الأولمبي.

الفرصة قائمة

بدوره، قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي: «نعود إلى دوري الخليج العربي بعد غياب لفترة لعبنا خلالها مباريات قوية في كأس رئيس الإمارات وكأس الخليج العربي، وسنواجه فريق اتحاد كلباء، الذي قدم مستويات متميزة، ويلعب بشكل أفضل على أرضه ووسط جماهيره، ويسعى لتحقيق نتيجة جيدة».

وأكد أن استمرار فرصة شباب الأهلي قائمة في المنافسة على درع الدوري، وقال: «لا تزال هناك 9 مباريات متبقية قبل نهاية البطولة، ومشوار الدوري لا يزال طويلاً، والموسم لم ينته بعد، وكل الاحتمالات واردة، وسنقاتل للفوز في كل المباريات المقبلة، ولدينا لاعبون مميزون نثق في قدرتهم على إنجاز المطلوب».

وأشاد باللاعبين الشباب الذين تألقوا مع الفريق في الفترة الأخيرة، وقال: «سعيد بتألق اللاعبين الشباب الذين شاركوا مع الفريق في الفترة السابقة، بعدما أظهروا إمكانات جيدة وقدموا مستويات متميزة، وأنصحهم بمواصلة العمل والسعي لتطوير مستوياتهم أكثر، وظهورهم الجيد يعكس مدى الجهد المبذول في المراحل السنية لإعداد جيل المستقبل».

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يعتبر هذا اللقاء الرابع الذي يجمع بين شباب الأهلي واتحاد كلباء لهذا الموسم، حيث التقى الطرفان في المباراة الأولى ضمن منافسات الدور الأول للدوري وفاز شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، وحقق انتصاره الثاني في مباراة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وحسم التعادل السلبي لقاء الفريقين في مسابقة كأس الخليج العربي.

سعود عبدالرزاق: فرصتنا لا تزال قائمة حسابياً

أكد سعود عبد الرزاق لاعب شباب الأهلي، صعوبة مواجهة اتحاد كلباء اليوم، في الجولة الثامنة عشر من دوري الخليج العربي، ورغبة فريقه في تحقيق الفوز، لمزيد من الضغط على المتصدر، وللحفاظ على أمل المنافسة على درع الدوري.

وقال: «المباراة مهمة بالنسبة لشباب الأهلي، ويجب أن ندخلها بطموح الفوز، ولن نتهاون، ولا مجال للاسترخاء، وحسابياً، فرصتنا في الحصول على لقب الدوري لا تزال موجودة، وعلينا القتال بقوة في بقية المباريات، من أجل تحسين مركز الفريق».

وعن المدرب الأرجنتيني الحالي للفريق، قال: «أروابارينا مدرب متميز، وصاحب طموح كبير، ويقوم بتشجيعنا باستمرار، ويمنحنا الكثير من الدوافع والحوافز، ويعمل على تطوير مستوى الفريق، وأتوقع أن أحصل معه على المزيد من فرص المشاركة في المباريات المقبلة».

جمال عبدالله: نواجه منافساً قوياً ومميزاً

توجه جمال عبد الله حارس مرمى فريق اتحاد كلباء، بالتهنئة إلى ضيوفه، فريق شباب الأهلي، بمناسبة الفوز بلقب كأس الخليج العربي، وقال إن فريقه ينافس فريقاً يتمتع بالقوة، وتتطلب المباراة التعامل معه بطريقة خاصة، لا سيما أنه يضم لاعبين دوليين مميزين، مبيناً أنهم يخوضون اللقاء بطموحات عالية، بعد العودة من معسكر الإعداد الداخلي، والذي ركز على الجانبين التكتيكي والبدني.

وأفاد جمال عبد الله بأنهم سيبدؤون من حيث انتهوا في مباراة النصر الأخيرة قبل التوقف، والتي انتهت بالتعادل 1-1، متمنياً استكمال مشوار التألق للفريق، وتقديم أداء مميز اليوم. وعن التنافس بين حراس مرمى «النمور»، قال جمال عبد الله إن التنافس بين الحراس، يخدم الفريق، وحارس المرمى يتحمل عبئاً كبيراً في دوري المحترفين، مشيراً إلى أن تألق زميله الحارس محمد البيرق يعتبر دافعاً لهم.