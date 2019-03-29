الشارقة والجزيرة.. تحدي الصدارة

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم أبوظبي - محمد محسن

يدشن فريق الشارقة عودته لدوري الخليج العربي اليوم وضمن مواجهة الجولة 18 باستضافة فريق الجزيرة في الثامنة والنصف من مساء اليوم في ملعب استاد خالد بن محمد في الشارقة، في مواجهة تعد تحدياً خاصاً في صدارة الترتيب العام بالنسبة للفريقين، خاصة فريق الشارقة الذي يتصدر الترتيب العام للدوري برصيد 43 نقطة دون هزيمة حتى الآن.

وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافس له، وهو فريق العين الذي يحتل المركز الثاني برصيد 35 نقطة، الأمر الذي يجعله يعمل في مواجهة اليوم على المحافظة على صدارة الترتيب العام، وعلى سجله بدون هزيمة، أما الجزيرة فيدخل المواجهة بتحدي العودة للمنافسة على صدارة الترتيب العام مع العين والشارقة وشباب الأهلي دبي، بعد أن استعاد نغمة الانتصارات وارتفع برصيد إلى 34 نقطة مقلصاً الفارق بينه وبين العين في المركز الثاني إلى نقطة واحدة و9 نقاط عن فريق الشارقة، وهو ما يعني أن الفوز على الشارقة في مواجهة اليوم يعزز من حظوظه في مشوار الترقي إلى صدارة الترتيب العام والتنافس بقوة على درع دوري الخليج العربي، حيث ما زالت المنافسة حسابياً قائمة بين الفرق الأربعة.

تحضيرات

فريق الشارقة استعد لمواجهة اليوم جيداً بمواصلة تدريباته القوية والجادة تحت إشراف مدربه عبد العزيز العنبري بعد أدائه لمواجهة ودية ناجحة أمام فريق الحمرية أسهمت في تحضير جيد للبدلاء في ظل الراحة التي كانت ممنوحة للدوليين، وهو الأمر الذي يجعل الفريق يخوض مواجهة اليوم مكتمل الصفوف فضلاً عن وجود قائمة بدلاء في أتم الجاهزية وهو ما عمل له الجهاز الفني في الفترة الماضية أن يكون لديه دكة قوية لمواصلة رحلة الصدارة بقائمة متكاملة من العناصر الأساسية وبدلاء في أتم الجاهزية.

مواجهة مهمة

كشف مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري عن استعدادات فريقه لمباراة اليوم وعن رؤيته لفريق الجزيرة ونقاط القوة فيه، كما تمنى المدرب خروج فريقه بنتيجة إيجابية تعزز وجوده في صدارة الترتيب، وعبّر المدرب عن حزنه للإصابة التي تعرض لها محترف الفريق أوتابك شوكوروف، لكنه عبّر عن ثقته في جميع لاعبيه ومقدرتهم على سد النقص.

دعم ربيع

وتمنّى العنبري عاجل الشفاء والعودة للملاعب في أسرع وقت للاعب الجزيرة أحمد ربيع الذي تعرض لإصابة في مباراة ودية لفريقه أمام الإمارات، وتحدث بعدها عن فريق الجزيرة واصفاً المباراة بالصعبة، وقال: «مباراة الجزيرة هي إحدى المحطات الصعبة في مشوار الدوري والمهمة، لأن الجزيرة يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ وندرك صعوبة المواجهة».

وتمنى أن ينجح الشارقة في الظهور بمستوى جيد، وقال: «أتمنى أن نظهر بمستوى جيد ونحقق نتيجة إيجابية تدعم مشوارنا في الدوري، واللاعبون الدوليون جاهزون عدا شوكوروف الذي تعرض للإصابة مع منتخب بلاده، ونتمنى له التوفيق والعودة مجدداً».

فترة قصيرة

وأشار المدرب إلى قصر الفترة بين التحاق الدوليين بفرقهم والمباراة، ووصفها بالقصيرة، وقال: «الوضع متشابه عند جميع الفرق ووقت الإعداد للمباراة قصير بعد عودة الدوليين، يجب أن تستغل المباراة التي نخوضها على ملعبنا، ويجب أن نخرج بنتيجة إيجابية أمام خصم يعد منافساً مباشراً لنا». وأضاف: «الجزيرة يمتلك أسلوب الاحتفاظ بالكرة وتكون الأفضلية له في الاستحواذ ويمتلك قوة هجومية جيدة، لعبنا معهم في الدوري والكأس ولدينا صوره واضحة عنهم».

توازن كامل

في ختام حديثه شدد العنبري على أن الأداء المتوازن هو طريق فريقه في المباراة، وقال: «اللعب بشكل متوازن مهم في المباراة مع التركيز على عدم استقبال الأهداف، وأتمنى التوفيق للشارقة».

التحدي الأكبر

وعلى الطرف الآخر أنهى فريق الجزيرة استعداداته لمواجهة الشارقة، وخلال فترة توقف الدوري التي امتدت إلى 26 يوماً، لعب الجزيرة مباراتين وديتين، مع الفجيرة وفاز بها الأخير 2 -1، وأمام الإمارات، والتي لم تكتمل بسبب إصابة أحمد ربيع، ويفتقد الفريق خدمات محمد جمال للإصابة، وعبد الله رمضان للإيقاف، إضافة إلى أحمد ربيع، كما انضم لاعبو المنتخب الأولمبي والغاني سبستيان سياني الذي استدعي من جانب منتخب بلاده لمعسكر الفريق أمس، وخضعوا جميعاً للتدريبات الاستشفائية.

من جانبه قال مدرب الجزيرة داميان هيرتوغ إن مواجهة الشارقة تمثل تحدياً كبيراً للجزيرة، خصوصاً أنه استطاع التعادل مع فريقه في الدور الأول للدوري، فهو فريق متصدر ويمتلك أفضلية الأرض والجماهير والحافز الذي يبقيه على الصدارة، ومن جانبنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز، نحن جاهزون لهذه المواجهة، ومعتادون على مواجهة مثل هذه النوعيات من المباريات التي تقدم زخماً جماهيرياً.

وأضاف: «مضى وقت طويل بعيداً عن الدوري، ولكننا استفدنا من تلك الفترة، والآن مستعدون بعد خوض مجموعة تدريبات ومباريات ودية. وكانت هذه المباريات مهمة جداً للفريق، فقد ساعدت اللاعبين في الحفاظ على لياقتهم والاستعداد للمواجهة الصعبة ضد الشارقة، وأيضاً مواجهة العين التي تليها».

وأكد هيرتوغ أن أحمد ربيع بخير ويتلقى العلاج في المستشفى، وقال: «نأسف لما حدث معه، وأتمنى وجميع أعضاء نادي الجزيرة أن يستعيد أحمد عافيته بأسرع وقت».

كورنادو: مواجهة صعبة لمواصلة الصدارة

وصف صانع ألعاب الشارقة، المحترف البرازيلي إيغور كورنادو، مباراة فريقه أمام الجزيرة اليوم، بالصعبة، كاشفاً عن طموحهم لمواصلة النتائج الإيجابية، كما تمنى اللاعب عاجل الشفاء لزميله شوكوروف، الذي تعرض لإصابة مع منتخب بلاده، واستهل كورنادو حديثه عن المباراة قائلاً: «مباراة اليوم نتوقعها قوية وصعبة، ننتظرها، ونطمح لمواصلة النتائج الإيجابية في الدوري، وتعزيز موقع الفريق في جدول الترتيب».

وعن إصابة زميله شوكوروف، قال: «ندعم زميلنا شوكوروف، وغيابه خسارة كبيرة، ولكن لدينا الثقة بأن اللاعبين قادرون على التعويض، الجزيرة أحد المنافسين على لقب الدوري، والخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، يعزز من وضع الفريق».

محمد فوزي: ربيع.. نحن في انتظارك

وجّه الدولي محمد فوزي رسالة إلى أحمد ربيع، والذي يتلقى العلاج في مستشفى راشد بدبي، إثر اصطدامه في عمود إنارة خلال مباراة ودية مع الإمارات على ملعب 2 باتحاد الكرة، وقد أحدثت هذه الإصابة جدلاً كبيراً بالشارع الرياضي، من حيث توفير عوامل الأمن والسلامة، ووجّه فوزي رسالته إلى ربيع قائلاً: «نحن في انتظارك، ونتمنى لك الشفاء العاجل»، يذكر أن أحمد ربيع تماثل بشكل ملحوظ للشفاء، واستطاع المشي في محيط المستشفى.

وعن المباراة، قال المواجهة تمثل تحدياً جديداً للجزيرة، ومستوى الشارقة وإصراره معروف للجميع منذ انطلاقة الدوري، وهذا المستوى جعله يتصدر قائمة الدوري، وفي الوقت نفسه، لا نلعب تحت أي ضغوطات، فقط من أجل الاستمتاع باللعب، وأنا شخصياً على ثقة بأننا سنحقق الفوز في عرين «الملك».