بني ياس وعجمان.. مواجهة متكافئة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم أبوظبي - أحمد عيسى

يستضيف بني ياس اليوم فريق عجمان عند الثامنة والنصف مساءً على ملعب استاد بني ياس بالشامخة لحساب الجولة 18 من دوري الخليج العربي في مواجهة متكافئة يسعى خلالها كل فريق للظفر بالنقاط الثلاث.

ويدخل بني ياس المباراة برصيد 27 نقطة في الترتيب السادس خلف الوحدة الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف ويتساوى معه في النقاط، فيما يمتلك عجمان 23 نقطة بالترتيب التاسع.

ورفع كل فريق درجات إعداده خلال فترة توقف الدوري السابقة والتي خسر فيها السماوي أمام الوحدة في نصف نهائي كأس الخليج العربي، ما جعل المدرب كرونوسلاف يعمل على رفع معنويات اللاعبين بالتزامن مع تصحيح الأخطاء، واستعد الفريق بكامل عناصره للقاء مع تحقيق مكسب كبير بعودة مدافعه القوي روبسون الذي عانى سابقاً من الإصابة.

خصم قوي

وأظهر الكرواتي كرونوسلاف احتراماً كبيراً لمنافسه وقال إن عجمان فريق قوي ومتوازن في عناصر الوطنية والأجانب، كما أنه متوازن أيضاً في طريقة لعبه دفاعاً وهجوماً، ذاكراً أن البرتقالي يقوده مدرب متميز وأن فريقه يطبق فكره الكروي بشكل جيد.

التركيز

وقال كرونوسلاف: الفوز على عجمان يتطلب من فريقي تركيزاً عالياً في اللقاء واللعب بروح قتالية، مع استغلال الفرص التي تتاح لنا بتحويلها إلى أهداف.

واعترف مدرب السماوي بأن الخسارة أمام الوحدة في آخر مباراة خاضها الفريق تركت أثراً نفسياً عند اللاعبين.

وأضاف: لكن كانت لدينا فترة جيدة لتجاوز تلك الخسارة التي آلمتني أيضاً، أنا مدرب لدي طموحي الشخصي وسعيت للفوز والوصول إلى نهائي منافسة كأس الخليج العربي، لكننا لم نوفق في هذه المهمة لأن الفريق غير معتاد على اللعب تحت ضغط شديد، عموماً الوقت كان كافياً لتجاوز تلك الخسارة لذلك تدريباتنا السابقة كانت جيدة وأصبحنا في قمة الجاهزية.

وأكد المدرب الكرواتي أن المنافسة على مقاعد المقدمة لنيل بطاقة المشاركة آسيوياً طموح موجود لدى اللاعبين لكن هدف الفريق منذ بداية الموسم البقاء في الدوري وهذا ما يركزون عليه حالياً.

وعن مستقبله مع الفريق خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي قال كرونوسلاف: لدي اجتماع مع رئيس شركة كرة القدم سنبحث فيه هذا الموضوع، إذا كان بني ياس مستعد لأن يكون فريقاً مؤثراً فأنا جاهز للمواصلة معه.

استعداد عجمان

واستعد عجمان لمواجهة مضيفه بني ياس ببرنامج إعداد خاص خلال فترة التوقف، حيث ارتاح الفريق 8 أيام ثم بدأ برنامجه بتدريبات يومية تخللتها خوض 3 تجارب أمام فرق الفجيرة ودبا الفجيرة والفيحاء السعودي، ويعول عجمان على زيادة رصيده الحالي من النقاط «23 نقطة»، لا سيما ومضيفه بني ياس وصل للنقطة 27، حيث يبحث الفريق البرتقالي عن مركز متقدم في وسط الجدول على الأقل بعد تأمينه «نظرياً» للبقاء مبكراً، ويخوض عجمان المباراة مكتمل الصفوف.

وأكد المدير الفني أيمن الرمادي أن فريقه يتعامل مع المباراة بكثير من الأهمية وتوقع أن يقدم الفريقان مباراة ممتعة قياساً بموقفهما الجيد في الجدول.

مشيراً إلى أن منافسه بني ياس من الفرق التي قدمت أداء جيداً خاصة في الدور الثاني، وقال إن طموحاته الذهاب لمركز متقدم في الجدول، وقال الرمادي إن فريقه كسب بني ياس في الدور الأول، ولكن لا يمكن الحكم فقط على مواجهات الدور الأول فالمتغيرات كثيرة وكل مباراة تحتاج لوضع خاص.

فترة التوقف

وأوضح الرمادي أنه تعامل مع فترة التوقف بما يجب أن يكون، من خلال التدريبات اليومية وخوض 3 تجارب ركز فيها على منح الفرصة لجميع اللاعبين، وقال إن فريقه ظل يتعامل مع فترات التوقف بشكل إيجابي كما حدث في المرة الأولى التي أقام فيها معسكراً في مصر، وأبدى اطمئنانه للجاهزية البدنية لجميع العناصر بما فيهم المدافع محمد شاكر العائد من مشاركته مع المنتخب الأولمبي.

وقال الرمادي إن هدفهم تحقيق نتيجة إيجابية، نافياً التخطيط المسبق لنقطة التعادل، ولكن إن حدث التعادل سيكون مرضياً، مؤكداً تركيزه على تقديم مستوى جيد وترك النتيجة لظروف الملعب، وقال إن الفارق المحدود في النقاط بين الفريقين يجعل فريقه يسعى بجدية لتحقيق الفوز.

وعبر الرمادي عن ارتياحه للمنافسة القوية بين جميع اللاعبين مما يجعل الاختيار صعباً للعناصر التي تخوض المباراة.