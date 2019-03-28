بن غليطة يستقبل بعثة «الأولمبي» في مطار دبي

المصدر: Ⅶ الرياض - سيد مصطفى

حالة من الارتياح سيطرت على اتحاد الكرة، لنجاح المنتخب الاولمبي في تجاوز التصفيات الأولى نحو الوصول إلى أولمبياد لندن والتفوق على الأخضر صاحب الأرض والجمهور، وانعكست تلك الحالة من خلال الاستقبال الذي حظيت به البعثة لدى وصولها صباح أمس إلى مطار دبي، إذ كان في استقبالهم المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية وعبيد مبارك مدير إدارة المنتخبات.

وأثنى بن غليطة على الأداء الذي قدمه المنتخب الأولمبي في المباريات الثلاث بالتصفيات والروح القتالية العالية التي ظهر عليها اللاعبون، مؤكداً أن الاتحاد يقف بكل قوة خلف هذا المنتخب وجهازه الفني والإداري لمواصلة المشوار بنجاح نحو الوصول إلى أولمبياد طوكيو، لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة والجماهير بتواجد علم الدولة في هذا المحفل الأولمبي الكبير.

ولحق المنتخب الأولمبي بركب المتأهلين لبطولة آسيا تحت 23 عاماً، والتي تستضيفها تايلند في الفترة من الثامن وحتى 26 من شهر يناير المقبل، بمشاركة 16 منتخبا والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد أن تصدر المجموعة الرابعة على حساب السعودية جامعاً سبع نقاط من الفوز على لبنان،6/‏‏1 والمالديف، 3/‏‏0 والتعادل مع الأخضر 1/‏‏1.

وبلغ نهائيات البطولة إلى جانب الإمارات كل من، اليابان وكوريا الجنوبية والصين، وفيتنام، وكوريا الشمالية، وأوزبكستان، والبحرين، والأردن، والعراق وقطر، كمتصدرين للمجموعات، بالإضافة إلى أربع منتخبات تأهلت كأفضل صاحب مركز ثاني، وهي السعودية، واستراليا وسوريا وإيران، بالإضافة إلى تايلند، الدولة المنظمة.

وينتظر أن تجرى القرعة في شهر مايو أو يونيو المقبلين، اذ ستوزع الفرق المشاركة على أربع مجموعات، ثم يتبعها إقامة البطولة بالنظام الإقصائي حتى النهائي، ليصعد ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد طوكيو، وتزيد إلى أربع فرق في حالة تأهل اليابان الدولة المُستضيفة.