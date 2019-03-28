مجلس دبي الرياضي يطور المواهب بالتعاون مع «دو» و«لاليغا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق برنامج لدعم ورعاية المواهب الرياضية الشابة من أندية دبي، بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ومركز دو لاليغا للكفاءات العالية بهدف تطوير اللاعبين الوطنيين وتعزيز كفاءتهم وإكسابهم الخبرة الدولية من خلال الاحتكاك مع لاعبين أوروبيين في أفضل دوري في العالم ويستمر البرنامج لمدة عامين قابلين للتجديد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) و حسين مراد الرئيس التنفيذي لمركز لاليغا للكفاءات العالية، ومايتي فينتورا ممثلة رابطة لاليغا لكرة القدم في الدولة بحضور مدراء الإدارات والأقسام بالمجلس.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذًا لاستراتيجية مجلس دبي الرياضي 2016-2021 بالتركيز على جانب برامج تطوير الناشئين، يسعدنا أن نطلق اليوم برنامج تطوير المواهب الرياضية بالشراكة بين مجلس دبي الرياضي ودو من خلال مركز دو لاليغا للكفاءات العالية لتأهيل وإعداد الشباب وتمكينهم من خوض غمار المنافسات المحلية والعالمية المختلفة، وتهدف الشراكة بين مجلس دبي الرياضي ومركز دو لاليغا للكفاءات العالية إلى دعم أندية دبي من خلال إشراك مواهب الأندية الشابة في تدريبات هذا المركز الرائد تحت إشراف فريق المُدربين الإسبان المُعتمدين من لاليغا لتأهيل وإعداد هؤلاء الشباب ليكونوا لاعبين فاعلين ونجوماً في المستقبل».