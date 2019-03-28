سليم عبد الرحمن: المنتخب يبدأ مرحلة جديدة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد محسن

قال المدرب الوطني سليم عبد الرحمن، إن المباراة الودية مع سوريا، تأتي في إطار استعدادات المنتخب الوطني لخوض التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، والتي تنطلق سبتمبر المقبل، وكانت ختاماً لمرحلة وإشارة لبدء وتدشين مرحلة جديدة لـ «الأبيض» مع المدرب الهولندي الجديد بيرت فان مارفيك، الذي يتسلم مهمة تدريب المنتخب رسمياً، بانتهاء لقاء أول من أمس الودي أمام سوريا. وخاض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الودية الثانية ختاماً لمعسكر الأبيض، أمس الأول، على استاد محمد بن زايد مع المنتخب السوري، وانتهت بالتعادل السلبي، ودفع سليم عبد الرحمن بتشكيلة جديدة نوعياً، وـشرك عادل الحوسني في حراسة المرمى، وحسن المحرمي، وعبد الله النقبي، وسهيل المنصوري، ومحمد خلفان.

استكمال

وأوضح سليم عبد الرحمن أن الودية مع سوريا، تأتي استكمالاً للعب على المستوى الدولي، حيث خاض الأبيض وديتين ناجحتين أمام الأخضر السعودي، وانتهت بفوز الأبيض 2/‏‏1، والثانية أمام سوريا، وبذلك يختتم منتخبنا الوطني معسكره، ويبدأ في تدشين مرحلة جديدة، تحت قيادة الهولندي فان مارفيك، والذي تسلم المهمة رسمياً بعد ودية سوريا.

وأضاف: خوض مباريات ودية على المستوى الدولي، يعزز من اختيارات الجهاز الفني، خصوصاً أننا دفعنا بعناصر جديدة، وأستطيع الإشارة إلى أن اللاعبين قدموا مستوى جيداً، ولدينا ثقة وتفاؤل بتصفيات نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

استفادة فنية

ومن جانبه، قال فجر إبراهيم مدرب المنتخب السوري، إن الاستفادة الفنية من المعسكر الإعدادي للمنتخب، وجميع مراحله من المباريات الودية التي خاضها، كانت جيدة، ومن خلال المعسكر اكتسب لاعبين جدداً، وأن المنتخب السوري في مرحلة انتقالية، وفي حاجة كبيرة إلى مثل هذه المعسكرات، والمهم أنه تم تجريب جميع اللاعبين.

وأوضح أن شوط المباراة الأول كان لصالح الإمارات، أما الثاني، فكان المنتخب السوري الأفضل، وسيطر على الشوط من بدايته، واللاعبون كانوا على مستوى جيد، ولم يقصروا، وواصل مدرب المنتخب السوري قائلاً: أعتقد أن المنتخب الإماراتي يمر بنفس مرحلة فريقي، كل منا في مرحلة بناء وتطوير، ولدينا قاسم مشترك، هو الحاجة إلى تجريب لاعبين جدد، وضخ دماء جديدة.

وعن مشاركة وجوه شابة، أمثال محمد الواكد في غياب النجوم عمر خريبين، والسومة، قال المدرب الوطني السوري: هذا ما نسعى إليه، بوجود بدائل للنجوم، ومنح الفرصة للشباب، وفي هذا المعسكر استطعنا أن نكسب عناصر جديدة.