8 عـوامل حولت تدشين استاد آل مكتوم إلى احتفالية عالمية

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربيⅦ دبي-البيان الرياضي

جعلت 8 عوامل تدشين استاد آل مكتوم بنادي النصر في حلته الجديدة احتفالية تاريخية ستظل راسخة في الأذهان وتسرد تفاصيلها الأجيال المتعاقبة وفي مقدمتها الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، لحفل الافتتاح، حيث أشرف سموه على مراسم تدشين الملعب والقيام بجولة قصيرة بين أهم مرافقه الجديدة والاطلاع على معرض الصور في مدخل الاستاد الرئيسي الذي حولته إدارة النادي إلى متحف جميل يبرز المحطات التاريخية التي مر بها النصر منذ تأسيسه في 1945 واللعب في ملعب زينل، ثم الانتقال إلى ملعب البلدية بين 1960 و1965 وإلى ملعب أم هرير بين 1965 و1970 ومنه إلى الملعب الرملي (استاد دبي) من 1970 إلى 1978 قبل الانتقال إلى ملعبه الحالي (استاد آل مكتوم) بعود ميثاء الذي تم افتتاحه لأول مرة في 1978.

كما أعطى حضور الشيوخ ولفيف من القيادات الرياضية قيمة إضافية للحدث، وفي مقدمتهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم و الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان ومطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي.

حدث رياضي

وعززت استضافة أرسنال الإنجليزي أحد أعرق الأندية الأوروبية مكانة الاحتفالية وحولتها إلى حدث رياضي عالمي بامتياز، حيث تناقلت مختلف وسائل الإعلام العالمية الكبرى خبر مشاركة فريق أرسنال في مباراة ودية في دبي ضمن افتتاح استاد آل مكتوم، إضافة إلى متابعة أكثر من 14 مليون شخص عبر العالم لموقع أرسنال في تويترو لملايين الأشخاص الآخرين لنجوم الفريق منهم على سبيل المثال 24 مليون متابع للنجم الألماني مسعود أوزيل بطل مونديال البرازيل 2014.

وعاد فريق أرسنال للعب ضد النصر في دبي بعد 43 عاماً من مباراته الأولى التي واجه فيها العميد في نوفمبر 1976 على استاد دبي الرملي القديم.

حضور جماهيري

والعامل الرابع هو حضور 14570 مشجعاً في مدرجات استاد آل مكتوم، وهذه المرة الأولى في تاريخ نادي النصر التي يحضر فيها مثل هذا العدد الجماهيري الكبير لإحدى مبارياته على ملعبه، وثاني أعلى حضور جماهيري في تاريخ استاد آل مكتوم بعد مباراة إيران والعراق لحساب دوري المجموعات في نهائيات كأس أمم آسيا 2019 التي حضرها 15038 مشجعاً بينما جاءت مباراة الأردن وفيتنام في الدور الـ16 لكأس أمم آسيا في المركز الثالث على صعيد الحضور الجماهيري حتى الآن بـ14205.

أما العامل الخامس، هو حضور عدد من نجوم الكرة الإماراتية والخليجية السابقين وفي مقدمتهم عبد الرحمن محمد وعلي مال الله وصلاح وناجي جلال ورجب عبد الرحمن والنجمين الكويتين جاسم يعقوب وأحمد الطربلسي والسعودي سامي الجابر.

ومن بين العوامل المهمة التي حولت الاحتفالية إلى فعالية عالمية، حضور ما يقرب عن 200 إعلامي من مؤسسات إعلامية محلية ودولية لتغطية المباراة.

والعامل السابع، هو رعاية طيران الإمارات إحدى أكبر شركات الطيران في العالم لفريق أرسنال وتسهيل رحلته وإقامته في دبي، أما العامل الثامن والأخير، هو دخول ودية النصر وأرسنال التاريخ في سجل النادي الإنجليزي باعتبارها أول مباراة للاعب الواعد تيريس جون جولس (18 عاماً) والتي نجح خلالها في تسجيل أول هدف في مشواره الكروي مع أرســــنال.

خوري: النصر يعيد كتابة التاريخ مرتين في يوم واحد

وصف أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة النصر، احتفالية تدشين استاد آل مكتوم في حلته الجديدة، باليوم التاريخي في مسيرة نادي النصر، وكرة الإمارات بشكل عامّ.

وأضاف: النصر يعيد كتابة التاريخ مرتين في يوم واحد، افتتاح الملعب في حلته الجديدة، هو يوم تاريخي في بيت العميد، واستضافة أرسنال، هو أيضاً حدث تاريخي وعالمي، يعزز مكانة النادي، باعتباره كان سباقاً في استقطاب أعرق الأندية العالمية، نحن فخورون بعودة أرسنال بعد 43 عاماً بكامل نجومه، لخوض هذه المباراة الودية، ضمن احتفالية تدشين الملعب، وهو ما يؤكد مكانة النصر على الساحة الكروية، ومبروك لنا جميعاً.

وتابع: تمّ تدشين استاد آل مكتوم لأول مرة في 1978، وبعد 4 عقود، نشهد يوماً تاريخياً بتحويله إلى صرح كبير، وملعب بتصميم أوروبي نفخر به أمام العالم.

وتوجه خوري بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى حكومة دبي، على دعمها لمشروع تطوير استاد آل مكتوم، وإلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر، وإلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي، على دعم سموهما اللا محدود للعميد، وإهدائهما التحفة العالمية إلى جمهور النصر، ولكرة الإمارات بشكل عامّ.

وصرح خوري أن فكرة إنشاء متحف في مدخل الملعب، الهدف منه إبراز أهم المراحل التاريخية التي مرّ بها النادي منذ تأسيسه في 1945، لكل زوار الاستاد خلال المحافل الكروية التي يستضيفها، خصوصاً أنه سيكون الملعب الرئيس لإمارة دبي، وقال: تم عرض بعض الصور التي تخلد أهم إنجازات النادي، والألقاب التي حققها في كل المسابقات، والتحول التاريخي في تصاميم القمصان خلال 74 عاماً.

أبو الشوارب: صرح كبير

أكد عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أن افتتاح استاد آل مكتوم، مصدر فخر للجميع، وأن حضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر، ورعاية سموه لحفل الافتتاح، أعطى الحدث مكانة أكبر، وقال: شهدنا يوماً تاريخياً في مسيرة نادي النصر، ونحن فخورون بهذا الصرح الرياضي الكبير، الذي سيسهم بلا شك في تطوير الكرة بالنادي، وفي الإمارات بشكل عام.

وأضاف: استاد آل مكتوم ليس مكسباً للنصر، بل لكل أندية الدولة والمنتخبات الوطنية، هذا الصرح الكبير، يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بالقطاع الرياضي.

وتقدم أبو الشوارب بأسمى عبارات الشكر والتقدير، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر، وإلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي، على الدعم اللا محدود للعميد في كل الألعاب، وقال: تشرفنا بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ راشد بن حمدان في حفل افتتاح هذا الملعب الجميل، أعتقد أن الحضور الجماهيري الكبير، بغض النظر عن النتيجة، فرحة مضاعفة.

وأكد أبو الشوارب أن حضور أكثر من 14 ألف مشجع، يؤكد أن القاعدة الجماهيرية كبيرة، ويجب استثمارها، مشيراً إلى أن فريق أرسنال أكد حضوره بشكل سنوي للعب ضد النصر في نهائي كأس الشيخ حمدان بن راشد للتحدي.

بني ياس يهنئ.. والعميد يرد: يجمعنا ود من عود ميثاء إلى الشامخة

هنأ بني ياس نادي النصر بافتتاح استاد آل مكتوم في حلته الجديدة، وقام السماوي بنشر صورة لاحتفالية الافتتاح على موقع في تويتر وكتب تهنئة جاء فيها:«نبارك لنادي النصر عميد الكرة الإماراتية هذا الصرح الرياضي المميز الذي يدل على عراقة هذا النادي الممتد منذ سنوات وسنوات.

وأضاف في تغريدة ثانية:» افتتاح جاء مميزاً بمواجهة أرسنال الإنجليزي ودعوة كابتن السماوي يوسف جابر الذي شارك العميد فرحة افتتاح هذه التحفة المعمارية والتي نفخر بأن تكون أحد المرافق الرياضية لدولتنا الحبيبة.

ورد النصر بتغريدة جاء فيها: نرفع لكم القبعة تحية وتقديراً، شكراً لكم من قلب كل نصراوي عن الذي يجمعنا بكم ليس الأزرق ودرجاته الناصعة إنما ود قديم يمتد من عود ميثاء إلى الشامخة. دبي-البيان الرياضي

أوزيل: شكراً جزيلاً دبي

وجّه الألماني مسعود أوزيل، نجم أرسنال، الشكر لدبي على حفاوة الاستقبال والضيافة التي وصفها بالساحرة، وغرد على موقعه عقب الودية التي جمعت فريقه مع النصر قائلاً: "شكراً جزيلاً دبي لضيافة ساحرة، أراكِ... قريباً أن شاء الله".

كما توجه فريق أرسنال بالشكر لدبي على الاستضافة والإقامة الطيبة، ونشر على موقعه في تويتر رسالة شكر، تضمنت عبارات بالإنجليزية والعربية «شكراً للاستضافة». دبي-البيان

أحمد الحداد: تعامل الجمهور راقٍ

أكد الرائد أحمد إبراهيم الحداد ضابط ارتباط بنادي النصر أن تعامل الجماهير وعشاق أرسنال كان راقياً طيلة فترة إقامتهم بدبي وأثناء المباراة، وقال: لم نواجه أي مشكلة في تأمين إقامة بعثة أرسنال ونشكر الجماهير على تعاملهم الراقي مع الفريق منذ وصولهم إلى مقر إقامتهم بالجميرا وتنقلهم إلى ملعب ند الشبا.

وأضاف: ليست المرة الأولى التي يزور فيها فريق بهذا الحجم دبي، لقد تعودنا في شرطة دبي على تأمين ظروف إقامة كل النجوم وتوفير أجواء مريحة لهم، وقد لمسنا هذا الارتياح من طرف بعثة أرسنال التي وجهت لنا الشكر على الجهود التي بذلناها معهم. وأوضح الحداد أن الجماهير التي حضرت باستاد آل مكتوم من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة وأنها توافدت قبل ساعات من بداية المباراة. دبي ـ البيان الرياضي

بن غليطة: الاستاد مكسب لكرة الإمارات

أوضح مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن استاد آل مكتوم في حلته الجديدة، إضافة جديدة للكرة الإماراتية، وقال: عودنا استاد آل مكتوم ونادي النصر، على استضافة الأحداث الكبيرة، والملعب الجديد مكسب لكرة الإمارات، وأتمنى التوفيق للعميد، الذي عودنا على استضافة الفرق العريقة منذ تأسيسه، لقد أصبح اسم دبي جاذباً للجميع حول العالم، ونحن فخورون بذلك.

وأكد بن غليطة أن استضافة الفرق العالمية، يحقق العديد من المكاسب للكرة الإماراتية، بفضل الاحتكاك بالنجوم، والترويج لها على الساحة العالمية.

وتمنى رئيس اتحاد الكرة، الشفاء العاجل للاعب الجزيرة أحمد ربيع، وقال: الحالة الصحية لأحمد ربيع في تحسن مستمر، ونرفع أسمى عبارات الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على زيارته للاعب والاطمئنان عليه، سموه الأب الحنون لجميع الرياضيين.

وصرح بن غليطة أن الحادث الذي تعرض له اللاعب، درس مهم لإعادة النظر في منشآتنا الرياضية، والتأكد من كافة معايير السلامة. دبي-البيان الرياضي