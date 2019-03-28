بيتر تشيك لـ«البيان الرياضي»: استاد آل مكتوم يشعرك بمتعة الكرة

المصدر: Ⅶ دبي-البيان الرياضي

وجه التشيكي بيتر تشيك حارس مرمى أرسنال الشكر والتقدير لنادي النصر على حفاوة الاستقبال والضيافة وعلى الإقامة الطيبة التي قضاها فريقه بدبي.

وأشاد حارس مرمى أرسنال باستاد آل مكتوم في حلته الجديدة وبشكله الجميل، وقال في تصريح لـ«البيان»: لعب كرة القدم في ملعب يتسع لـ15 ألف متفرّج أفضل بكثير من اللعب في ملعب أكبر لأن الملعب الصغير يجعلك تستمتع بأجواء كرة القدم وهو ما شعرنا به في استاد آل مكتوم.

كما أثنى بيتر تشيك على تطور شعبية كرة القدم في الإمارات وبالحضور الكبير لجماهير أرسنال في الملعب، مشيراً أيضاً إلى أن النصر يحظى بسمعة جيدة على الصعيد العالمي وأنه يعرف أن هناك لاعبين كباراً ارتدوا قميصـه.

وبالرغم من مسيرته الحافلة بالألقاب والتتويجات التي حققها مع الأندية التي لعب لها طوال مسيرته الكروية وخاصة مع تشيلسي الإنجليزي بين 2004 و2015 وحصوله على دوري أبطال أوروبا في موسم 2011-2012 إلا أن الحارس التشيكي مازال يحلم بالمزيد وقال: أحلم أن أحتضن لقباً جديداً مع أرسنال قبل أن أودع كرة القدم بنهاية الموسم، لقد حققنا تأهلاً مهماً على حساب رين الفرنسي إلى ربع نهائي أوروباليغ قبل المغادرة إلى دبي ووصلنا إلى نصف الطريق وبإمكاننا الذهاب بعيداً.

وأضاف: إذا ما واصلنا بالأداء نفسه، لدينا حظوظ وافرة لتحقيق ما نتطلع إليه، ندرك أن المهمة تكون أصعب مع الاقتراب من الأدوار المتقدمة ولكن القتال وروح الفريق الواحد سيمهدان لنا طريق النجاح.

وصرح بيتر تشيك أنه لعب لمدة 15 عاما في الدوري الإنجليزي ونجح في تحقيق أحلامه التي انتقل من أجلها إلى تشيلسي في 2004، وقال: حققت كل الألقاب التي لعبت من أجلها وعندما انتقلت إلى أرسنال كان هدفي مواصلة تلك النجاحات وحلمي أن أمسك بلقب جديد قبل أن أودع كرة القدم.

وعن مستقبله بعيدا عن الملاعب، قال بيتر: لم أحدد بعد ولا أعرف ماذا يخفي لي المستقبل بعد هذه المسيرة الطويلة في كرة القدم.

وأكد بيتر تشيك أنه وفريقه قضوا أجواء طيبة للغاية في دبي، مثنياً على الإمكانيات الكبيرة والبنية التحتية المميزة وبملاعب ند الشبا وصالة الجيم وقال: كل شيء كان رائعاً في دبي، ومركز التدريب بند الشبا من أفضل مراكز التدريب في العالم، ونحن سعداء باكتشاف هذه المنطقة الجميلة والتي تمنحك شعوراً بالسعادة وبالرغبة الكبيرة في بذل الجهود في التدريب.

وعبر حارس أرسنال عن إعجابه بدبي وقال إنها من أجمل المدن التي زارها في حياته، مشيراً إلى أنه يذكر المرة الأولى التي زارها فيها قبل إنشاء جزيرة النخلة وعندما عاد في المرة الثانية ذهل لما شاهده من تطور في مختلف المجالات وخاصة بالجزيرة التي يعتبرها المكان المفضل بدبي.

ويعتبر بيتر تشيك أحد رموز حراسة المرمى في الدوري الانجليزي، ويحمل في سجله 4 ألقاب في البريمرليغ مع تشيلسي، و5 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي، و3 ألقاب لكأس الرابطة الانجليزية، و 6 ألقاب لكأس الدرع الخيرية، ولقباً واحداً من دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي.