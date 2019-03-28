عشرة أندية فقط تتجاوب مع تعديل اللوائح

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

حينما عمم اتحاد الكرة على الأندية المنضوية تحت لوائه بشأن تزويده بأفكارها ومقترحاتها لتعديل اللوائح والقوانين، ظن الاتحاد أن يكون التجاوب لا يقل عن 90% من إجمالي عدد الأندية وقدرها 31 من المحترفين والهواة، خاصة في ظل تعدد تصريحات بعض مسؤولي الأندية عن ضرورة إجراء تعديلات على اللوائح وتطويرها بما يعزز العمل الميداني.

وكانت المفاجأة في نهاية المدة القانونية المحددة لتلقي المقترحات تفاعل 10 أندية فقط مع التعميم، ولجأ الاتحاد إلى لجانه لتقديم أفكارها ومقترحاتها وفق ما يفرزه الواقع الميداني والتجارب اليومية في العمل، اليوم سيتم الاجتماع من أجل بلورة المقترحات الواردة وصياغتها تمهيداً لبدء ورش عمل متخصصة تبدأ الأحد المقبل، بحضور ممثلي الأندية واللجان المتخصصة، وسيدور نقاش قانوني من أجل إعادة صياغة اللوائح وتعديلاتها بما يتواكب مع تطورات العمل ومستجداته، ومن ثم إقرارها من مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها بشكل نهائي وبدء العمل بها الموسم المقبل.