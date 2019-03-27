السماوي يدافع عن «الأرض» للعام الثاني بلا خسارة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

يتأهب بني ياس «السماوي» للدفاع عن سجله على «أرضه» أمام عجمان بعد غد في الجولة 18 من دوري الخليج العربي، والتي تعتبر أول مواجهة له في العام الثاني دون أن يعرف الخسارة بملعبه ووسط جماهيره في مختلف المنافسات بمجموع 14 مواجهة متتالية في عام كامل ، في الوقت الذي يضع فيه الفريق عينه على مقاعد المقدمة ونيل بطاقة المشاركة الآسيوية.

وكانت آخر خسارة للسماوي على ملعبه بالشامخة في 23 مارس من العام الماضي أمام الحمرية بدوري الدرجة الأولى الذي توّج بلقبه، وعاد عن جدارة إلى دوري الأضواء والشهرة، ليكمل قبل أيام عاماً كاملاً دون خسارة منفرداً بهذا الإنجاز الذي يتفوّق به على جميع أندية الدولة، الشيء الذي يمنح اللاعبين دافعاً كبيراً لمواصلة النتائج الإيجابية وحصد النقاط.

وأكد يوسف جابر، قائد السماوي، عميد لاعبي الدولة الذي يخوض مباراته الرسمية رقم 425 أمام البرتغالي ورقم 213 في دوري المحترفين، أنهم عازمون على تقديم كرة قدم جميلة كما اعتاد عليهم الجمهور في الفترة الأخيرة، ذاكراً أن كل زملائه على أهبة الاستعداد لبذل الجهد في الملعب من أجل الفوز، وأشار جابر إلى صعوبة المباراة، ذاكراً أن عجمان يقدم موسماً رائعاً.