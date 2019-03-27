صلاح جلال مديراً لفريق «العميد»

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

قررت إدارة نادي النصر تعيين صلاح جلال لاعب الفريق السابق، مديراً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً لهاشم عبيد الذي تمت إقالته، مساء أول من أمس. ويعدّ صلاح جلال الملقب بـ «أواكس الملاعب» أحد أبرز نجوم العميد السابقين، ويحمل في سجله 8 ألقاب خلال مسيرته الكروية التي امتدت بين 1974 بالمراحل السنية إلى غاية اعتزاله في 1993.

وسبق أن تولى صلاح جلال منصب مدير الفريق الأول بين 2007 و2009 وهو لاعب دولي سابق، وشارك مع منتخبنا الوطني في نسختين لبطولة الخليج في 1986و1988 بالبحرين والسعودية والبطولة العربية بالمغرب.