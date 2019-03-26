صلاح جلال مديراً لفريق النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قررت ادارة النصر تعيين صلاح جلال لاعب الفريق السابق مديرا للفريق الأول لكرة القدم خلقا لهاشم عبيد الذي تمت إقالته مساء أمس.

وقال هاشم عبيد انه تلقى خبر اقالته من مشرف الفريق وانه يحترم قرار الادارة.

يعدّ صلاح جلال المدير الجديد لفريق كرة القدم بنادي النصر أحد أبرز نجومه السابقين، وتوج مع العميد بـ8 ألقاب خلال مسيرته الكروية التي امتدت بين 1974 بالمراحل السنية إلى غاية اعتزاله في 1993.

وسبق أن تولى صلاح جلال منصب مدير الفريق الأول بين 2007 و2009 وهو لاعب دولي سابق وشارك مع منتخبنا الوطني في نسختين لبطولة الخليج في 1986و 1988 بالبحرين والسعودية والبطولة العربية بالمغرب.