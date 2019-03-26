اتحاد الكرة يتحدى الأزمة المالية بصرف إعانات «الهواة»

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

رغم الأزمة المالية التي يمر بها اتحاد الكرة، نتيجة قطع الإعانة الشهرية من قبل الهيئة العامة للرياضة، على خلفية قرار منع ازدواجية المناصب، قام الاتحاد أمس بصرف الإعانة الشهرية عن شهر مارس، التي تعهد بها سابقاً، إلى بعض أندية الهواة لمساعدتها في تأدية رسالتها الرياضية، وتبلغ الإعانة 800 ألف درهم شهرياً مخصصة لأربعة أندية هي مصفوت والتعاون ومسافي والعربي، بواقع 200 ألف درهم لكل منها.

خطوة إيجابية

وتعتبر تلك الخطوة إيجابية من قبل اتحاد الكرة، لحرصه على الالتزام بواجباته في دعم الأندية التي تعاني من قلة الإمكانات المالية، رغبة منه في عدم تصدير المشكلات إلى تلك الأندية، بسبب عدم صرف الإعانة الشهرية، ومساعدة الأندية في تسهيل نشاطها بشكل جيد، لا يكون له تأثير سلبي على التزاماتها مع مختلف عناصر اللعبة، حيث أصر مسؤولو اتحاد الكرة على صرف تلك الإعانات من بعض المبالغ المالية المخصصة للصرف على بعض أنشطته الأخرى، دعماً لمسيرة تلك الأندية، ورغبة في دعم أنشطتها الكروية.

رواتب

وخلال الشهر الماضي قام اتحاد الكرة بصرف الإعانات من ميزانيته أيضاً، حرصاً على عدم توقف تلك الإعانة مهما كانت الظروف والصعاب المالية التي يمر اتحاد الكرة، كما سيقوم خلال الساعات المقبلة بصرف رواتب عدد من المدربين المواطنين العاملين في أندية الدرجة الأولى وهو الدعم الذي سبق وتعهد به اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية.

30 مليوناً

وكان اتحاد الكرة سبق له تخصيص ما يزيد على 30 مليون درهم لدعم مشروع تطوير البنية التحتية، لـ8 أندية من أندية الدرجة الأولى، من ملاعب إلى وحدات خلع ملابس ومعدات للعيادات الطبية، كخدمة حقيقية لأندية الأولى التي عانت الكثير، كما خصص دعماً مالياً بـ 200 ألف درهم لأربعة أندية تصرف شهرياً، إضافة إلى الدعم اللوجستي للأندية، بواقع 40 كرة قدم لكل نادٍ، بخلاف ملابس التدريب لـ 3 فرق بالمراحل إلى جانب الفريق الأول، بخلاف رواتب 3 مدربين بالمراحل السنية.

إيقاف الدعم

وكانت الهيئة العامة للرياضة أوقفت الدعم المادي عن اتحاد الكرة منذ الشهر الماضي بسبب الخلاف الدائر بين الهيئة واتحاد الكرة فيما يتعلق بقرار ازدواجية المناصب، حيث أصدرت «الهيئة» قراراً بعدم الجمع بين المناصب لكل الاتحادات ومنحت فرصة للاتحادات لتطبيق قرارها، ولكن اتحاد الكرة رأى صعوبة تنفيذ القرار في منتصف دورة انتخابية وطالب بتأجيل تنفيذه لنهاية الدورة الانتخابية الحالية، لما يسببه من ارتباك في دورة العمل، وبالتالي ستكون هناك آثار سلبية، ولكن «الهيئة» أكدت على تطبيق القرار دون استثناء واتخذت قراراً بقطع الإعانة الشهرية عن اتحادي ألعاب القوي وكرة القدم.

صعوبات

ويعاني اتحاد الكرة صعوبات مالية نتيجة هذا القرار، خاصة في ظل وجود التزامات مالية متعددة على الاتحاد وأهمها بند المرتبات الخاص بالعاملين ومختلف مدربي المنتخبات الوطنية، وتسديد مستحقات مقدم التعاقد مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأول بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، وتدور اتصالات حالياً بين مسؤولي اتحاد الكرة و«الهيئة» من أجل إيجاد حل ود لتلك القضية التي سيكون لها تأثير سلبي على مختلف أنشطة اتحاد الكرة في الفترة المقبلة ما لم تجد حلاً.